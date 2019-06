DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото. При попытке обработать фотографию мужчины нейросеть размещает поверх брюк изображение женского полового органа.

Издание Viсe протестировало новинку — лучше всего «голые» фотографии получаются на основе снимков полураздетых людей.

Авторы принадлежащего Vice портала Motherboard, который рассказывает о разных технологиях, обнаружили в 2017 году в Сети множество интимных фотографий знаменитостей. Они оказались поддельными, но с тех пор в интернете выросла напряженность, связанная с распространением фейков.

We are sorry for the various problems. Really. We didn’t expect this traffic. The best thing, if it doesn’t download well now, is to try later.

— deepnudeapp (@deepnudeapp) 27 июня 2019 г.