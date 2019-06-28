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DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

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DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

Издание Viсe протестировало новинку — лучше всего «голые» фотографии получаются на основе снимков полураздетых людей.

28.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
DeepNude: приложение «раздевает» женщин на фото. Мужчин тоже

Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото. При попытке обработать фотографию мужчины нейросеть размещает поверх брюк изображение женского полового органа.
Издание Viсe протестировало новинку — лучше всего «голые» фотографии получаются на основе снимков полураздетых людей.

Авторы принадлежащего Vice портала Motherboard, который рассказывает о разных технологиях, обнаружили в 2017 году в Сети множество интимных фотографий знаменитостей. Они оказались поддельными, но с тех пор в интернете выросла напряженность, связанная с распространением фейков.


Сейчас в Сети активно обсуждают тему аморальности использования чужих фото для подобных экспериментов.

Vice связалось с разработчиком DeepNude, который живет в Эстонии, согласно данным на его странице в Twitter. Он представился как Альберто и рассказал, что на создание этого приложения его вдохновила реклама рентгеновских очков, которые «снимают» одежду с людей.

«Я не вуайерист, я технологический энтузиаст. Я продолжаю совершенствовать свое мастерство. Несколько моих предыдущих стартапов потерпели крах, а теперь я хочу немного заработать (приложение стоит 50 долларов — прим. ред.)», — рассказал Альберто.

Он также добавил, что планирует расширить функционал DeepNude: в будущем приложение сможет «оголять» и мужчин.

Источник: 360tv.ru


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