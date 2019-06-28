Освободить от НДС продукты с истекающим сроком годности могут в России

Депутаты Сергей Вострецов «Единая Россия» и Юрий Волков (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС безвозмездную передачу пищевых продуктов, срок годности которых вскоре истечет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ освобождает от НДС передачу на безвозмездной основе продуктов с истекающим сроком годности в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воды. Это не будет касаться детского, диетического питания и алкоголя. Порядок передачи установит правительство РФ.

«Такой порядок позволит стимулировать торговые сети не выбрасывать просроченные пищевые продукты, а на более раннем сроке (до истечения срока годности) раздавать продукты, за исключением продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции, нуждающимся в поддержке гражданам», — считают они.

Разработчики обращают внимание, что сейчас при безвозмездной передаче НДС в бюджет уплачивается за счет передающей стороны. Этот порядок распространяется и на передачу торговыми сетями продуктов с истекающим сроком годности, гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

«Между тем, такая поддержка могла бы, с одной стороны, перераспределять продукты питания среди граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а с другой стороны, позволила бы торговым сетям не уничтожать пищевые продукты после окончания их срока годности», — полагают разработчики. Они также отмечают, что по оценкам экспертов, ежегодно в РФ выбрасывается более 4 миллионов тонн просроченных продуктов, а Роспотребнадзор выступает за введение запрета на захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для пищи.

Источник: РИА Новости