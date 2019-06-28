Давка в РКЦ: Три пункта приема платежей за ЖКХ велела открыть бизнесменам власть Бердска

На протяжении нескольких месяцев бердчане выстраиваются в очередь в кассы по оплате услуг ЖКХ. Одной из причин такого ажиотажа очередники называют закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 122 и ул. Ленина, 18. Горожане крайне не довольны работой РКЦ и требуют, чтобы открыли новые кассы.

Председатель дома Татьяна Анатольевна решилась на крайние меры — жаловаться на беспредел в кассах губернатору Новосибирской области. На звонок ее сподвигла последняя капля: в кассу на ул. Павлова не возможно попасть, люди ждут своей очереди на крыльце.

Власть Бердска услышала народ: мэр города Евгений Шестернин 26 июня провел рабочее совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу приема платежей за услуги ЖКХ. Поводом послужили частые обращения граждан в горадминистрацию. Хотя чиновники приглашали бердчан на совещание, в зале не оказалось ни одного горожанина, жалующегося на давку в РКЦ.

-Перед РКЦ поставили задача запустить расчетно-кассовые центры, которые были закрыты. Руководство расчетно-кассового центра должно обеспечивать комфортные условия начисления и оплаты коммунальных услуг жителям города, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов сегодня, 28 июня. — Это прямая обязанность управляющих компаний и РКЦ, которая определена жилищным кодексом. Если РКЦ не справляется с поставленной задачей, то управляющие компании должны вернуться каждый к своим кассам и обеспечить их вблизи, в шаговой доступности к тем домам, которые они обслуживают.

Директор РКЦ Рамиз Маимов утверждает: кассы пришлось закрыть из-за высокой арендной платы и нерентабельности. Но Сергей Носов заверил, что арендная плата не высокая, она утверждается по городу советом депутатов и вычисляется по определенным методикам.

— Если им не нравится эта арендная плата, то они могут обратиться к частным организациям. Сейчас свобода действия огромная. На мой взгляд, решение о закрытии пунктов приема платежей было принято необдуманно. В результате они нарушили договорные отношения с собственниками. Поэтому глава и поставил задачу: выполнять свои обязательства, — пояснил Сергей Анатольевич.

Вице-мэр Бердска сообщил, что власть города готова пойти на уступки и пересмотреть арендную плату для РКЦ. Об этом сказал на совещании мэр города Евгений Шестернин. Он и директор РКЦ Рамиз Масимов договорились, что в ближайшие дни проблема будет решена.

-У нас есть время вернуть кассы в доме № 174 по ул. Островского и доме № 18 по ул. Ленина. Кроме того, мы предложили открыть еще один новый пункт по приему коммунальных платежей в доме № 40 по ул. Ленина. Руководство РКЦ рассмотрит наши предложения до 5 июля, когда произойдут все начисления. Но решение они примут самостоятельно, — акцентировал Сергей Носов.

Рамиз Масимов на совещании в мэрии рассказал и о другой проблеме в организации: банки понижают процент комиссии РКЦ. Власть Бердска готова выступить посредником между банками и РКЦ. Провести круглый стол и обсудить условия сотрудничества между ними. Замглавы Бердска по социальным вопросам отметил, что Комбинат бытовых услуг и управляющие компании гарантируют информационное сопровождение для жителей о возможностях оплаты за ЖКХ в обход касс РКЦ.

— Бердчане уже научились платить посредством онлайн-платежей, но этому еще раз нужно научиться. КБУ и управляющие компании расскажут и о том, как заплатить за электричество. Это интерес управляющих компаний и РКЦ, ведь это их бизнес. Но на этой границе стоит муниципалитет. Люди задают вопросы нам, почему мы не можем урегулировать ситуацию. Если жителей не устраивает, что РКЦ не оказывает услугу, то они должны предъявить свое требование управляющей компании, с которой у них заключен договор. С РКЦ никто не заключал договорные отношения, — резюмировал Сергей Носов.

Прокуратура на стороне горожан

Помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба, присутствующая на совещании, заверила «Курьер. Среда. Бердск»: сотрудники прокуратуры всегда на стороне горожан. Ведь их работа — охранять законные права людей.

-Существует социальная напряженность, которая возникла в результате загруженности пунктов приема платежей РКЦ населением. Образовались огромные очереди, на улице жарко. На этом фоне глава города собрал руководителей управляющих компаний, чтобы этот вопрос разрешить, — прокомментировала Виктория Дзюба 26 июня.

По ее словам, прокуратура не выносила никаких предложений для решения проблемы с очередями в РКЦ. Задача правоохранителей наблюдать за соблюдением прав граждан и пресекать подобные нарушения.

Нерентабельный бизнес?

Директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов сообщал, что теперь у РКЦ семь пунктов приема платежей за услуги ЖКХ. Рамиз Масимов планирует активнее пропагандировать онлайн-платежи. Кроме того, он акцентирует внимание плательщиков на отсутствии штрафных санкций. Свои мнение он подтвердил и перед главой города.

Рамиз Рафигович подчеркнул, что КБУ начисляет пеню только через 30 дней. Поэтому людям не о чем беспокоиться. Не нужно бежать в кассу в первый день месяца и стоять в очередях.

Некоторые бердчане полагают, что, возможно, пройдет дальнейшее сокращение пунктов РКЦ.

По мнению замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, вести платежи только через РКЦ не представляется возможным, потому что новых способов оплаты становится все больше. Кроме того, содержать много касс экономически нецелесообразно.