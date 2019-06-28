Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море

Ребята в возрасте от 12 до 15 лет проведут три недели в детском санаторно-оздоровительном комплексе Анапы «Жемчужина России». Расходы по оплате путевок, оформлению медицинских страховок, питания в дороге и прочих затрат берут на себя АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Проект разработан при поддержке Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
«Группа «Сибантрацит» — надежный социальный партнер. У компании заключены соглашения о социально-экономическом взаимодействии со всеми муниципальными образованиями Искитимского района, где находятся производственные объекты предприятий. Организация детского отдыха на побережье Черного моря — проект, который группа реализует сверх своих обязательств, и это особенно ценно», — сказал Андрей Травников.
На черноморское побережье едут дети, которые проявили себя в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 50 из них — дети из Искитимского района, остальные — дети сотрудников угледобывающих предприятий. Отбор кандидатов и утверждение списков осуществляла комиссия из представителей угольных компаний, управлений образованием и соцзащиты, замглавы администрации Искитимского района по социальным вопросам.
«Этот проект — одно из социальных мероприятий, которые комплексно реализуются группой «Сибантрацит» в регионах присутствия. Мы надеемся, что дни на берегу Черного моря запомнятся ребятам надолго, а организация летнего отдыха для детей станет доброй традицией компании», — отметил Максим Барский, генеральный директор УК «Сибантрацит».
Отправка детей в лагерь во вторую и третью смену состоится в июле и августе. Аналогичный проект группа «Сибантрацит» реализует в Кемеровской области.
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