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Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море

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Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море

25 июня в лагерь на черноморское побережье в первую смену отправились 30 детей.

28.06.2019 Нет комментариев
 
Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море
Ребята в возрасте от 12 до 15 лет проведут три недели в детском санаторно-оздоровительном комплексе Анапы «Жемчужина России». Расходы по оплате путевок, оформлению медицинских страховок, питания в дороге и прочих затрат берут на себя АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Проект разработан при поддержке Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Группа «Сибантрацит» — надежный социальный партнер. У компании заключены соглашения о социально-экономическом взаимодействии со всеми муниципальными образованиями Искитимского района, где находятся производственные объекты предприятий. Организация детского отдыха на побережье Черного моря — проект, который группа реализует сверх своих обязательств, и это особенно ценно», — сказал Андрей Травников.

На черноморское побережье едут дети, которые проявили себя в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 50 из них — дети из Искитимского района, остальные — дети сотрудников угледобывающих предприятий. Отбор кандидатов и утверждение списков осуществляла комиссия из представителей угольных компаний, управлений образованием и соцзащиты, замглавы администрации Искитимского района по социальным вопросам.

«Этот проект — одно из социальных мероприятий, которые комплексно реализуются группой «Сибантрацит» в регионах присутствия. Мы надеемся, что дни на берегу Черного моря запомнятся ребятам надолго, а организация летнего отдыха для детей станет доброй традицией компании», — отметил Максим Барский, генеральный директор УК «Сибантрацит».

Отправка детей в лагерь во вторую и третью смену состоится в июле и августе. Аналогичный проект группа «Сибантрацит» реализует в Кемеровской области.

Источник: Сибантрацит


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