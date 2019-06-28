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Баннеры «Единой России» по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска

Баннер появился на округе, где депутатом является спикер горсовета Валерий Бадьин. Люди должны знать, чья заслуга — программа «Комфортная городская среда», лишь единороссы голосовали за эту программу в Госдуме, считает он.

28.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Анастасии 5 коммент.
 
Баннеры Единой России по указанию из Москвы без согласия жильцов появились на 8 домах Бердска

Баннеры установили на восьми домах Бердска

— Некий депутат от «Единой России» разместил сегодня этот баннер на стене дома, находящегося по адресу Северный, 19. Разместил в обход собрания собственников дома, соответственно с нарушением закона о рекламных конструкциях. Возмутительно, что народные избранники считают для себя возможным нарушать законы Российской Федерации, чтобы получить какие-то пиар очки перед приездом губернатора в город, — написала в рубрику «Сообщи свои новости» Анастасия сегодня, 28 июня.

Спикер совета депутатов Бердска, в чьем ведении находится дом № 19 Микрорайона Северного и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Бадьин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что указание о размещении баннера поступило из Москвы.

-Баннер разместило управление ЖКХ. Но суть не в этом, а в том, что программа «Комфортная городская среда» третий год выполняется благодаря партии «Единая Россия». За программу при распределении бюджета страны, проголосовала только эта партия. Люди думают, что это народные деньги. Но народные деньги только у нас в городе, а федеральный бюджет — это деньги всех россиян. Было требование из партии на 8 домах, которые идут по программе, разместить баннеры, чтобы жители знали, благодаря кому и на какие деньги благоустроены их дворы. Все хотят в программу войти, а после забывают об усилиях, которые были приложены ради благоустройства дворов. Мы сегодня находимся не в такой ситуации, когда деньги берем, а они обезличены. Это не правильно. Деньги все равно кто-то выбивал, их выдали из федерального бюджета в региональный, а из него на места, — прокомментировал Валерий Бадьин.
С ним солидарен член партии ЛДПР и директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов. Он считает, что люди должны знать, благодаря чьей работе дворы бердчан преображаются.

— Программа «Комфортная городская среда» идет под эгидой партии «Единая Россия». Эти баннеры не реклама, а информация для собственников об инициаторе благоустройства дворов. Поэтому по сути здесь и не нужно согласование с собственниками квартир о его размещении, — резюмировал Максим Флюрович.

Стоит отметить, что владельцы квартир в благоустройство дворов по программе «Комфортная городская среда» вкладывают лишь 5% от необходимой суммы. Основные строительные работы происходят за счет федерального, областного и местного бюджетов.


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(5) Комментариев

  1. a.danilov

    «Разместил в обход собрания собственников дома..»©

    потому что все в округе должны знать кто вам добро причиняет.
    Реклама, в чистом виде.

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  2. Аноним

    Так это деньги налогоплательщиков, а не единой россии! Тогда и на пенсионный фонд повесьте баннер этой партии, которая голосовала за повышение пенсионного возраста. :-!

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  3. Аноним

    «банда патриотов» (с) *LOL*

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  4. Аноним

    Мракобесие :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Эрвин

    Всё правильно Бадьин сдел. Теперь можно на разрушенном коллекторе поставить: Разрушен из-за бездействия партии власти. На каждой яме на дороге. На разбитых и разворованных предприятиях. На берегах поставить : Берег изъят у города членами единой России. Это будет честно.

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