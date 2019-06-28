Фото: Кто и на каком основании огородил огромный кусок земли и воды?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаВ продолжение темы про пляжи, хотелось бы через «Курьер» узнать , от улицы Морской, кто и на каком основании огородил огромный кусок земли и воды, оставив людям совсем маленький островок позагорать. Мало того все бетонным забором — еще и это захапали. Подход к месте прорыли трактором — это возможно и правильно что бы машины близко не подъезжали, поставили табличку охраняется ? НО как и кем, навалили булыжников безобразных, с коляской трудно пройти все перерыто. Берег весь в топляке — так кем тогда охраняется ??? Полный кошмар творится в Бердске, ранее любимые места, где нашим коротким сибирским летом можно побыть около воды, прогуляться с детьми … все закрыто , перерыто, завалено ! Курьер, прокуратура … где вы .