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Господа-казаки: лучший казачий кадетский корпус выбирают в Бердске

28 июня подведут итоги конкурса звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».

28.06.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Господа казаки: лучший казачий кадетский корпус выбирают в Бердске

На открытии смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа»


На Мемориале Славы 25 июня состоялось торжественное открытие Окружного этапа II смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».

Под военный марш команды участников двигались в колонне. Право идти первыми предоставилось команде Новосибирской области, а после — Республики Хакасия, Омской области, Красноярского края, Республики Алтай, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областям, а также Республике Тыва.

-Добрый день, господа казаки, уважаемые организаторы и гости. Место, которое выбрали для конкурса не случайно. Город Бердск — это одно из ключевых и знаковых мест Сибири и непосредственно связно с первопроходцами казаками, — подчеркнул главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов.

Внос флага РФ и знамени Сибирского казачьего войска осуществляли казачий генерал Геннадий Привалов и войсковой старшина Алексей Харитонов.

Торжественное открытие смотра-конкурса завершилось возложением цветов к Вечному огню и общей фотографией на память.

В этом году участвуют 100 кадет. Во время конкурса, который проходит с 24 по 28 июня, кадеты будут соревноваться за звание лучшего казачьего класса в разных номинациях: визитная карточка, польский конкурс и казачья песня.

-Все конкурсы связаны с военно-прикладной подготовкой. Кадеты покажут атлетическое многоборье, преодоление казачей полосы, огневую подготовку, стрельбу из лука, надевание и снятие индивидуальных средств защиты и поучаствуют в исторической викторине, — прокомментировал структуру конкурса зам. директора по учебной части кадетского корпуса Бердска Сергей Овчинников.

Закрытие II смотра-конкурса казачьих кадетских классов СФО состоится 28 июня в концертном зале ДСОЛ «Юбилейный».



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