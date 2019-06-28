Господа-казаки: лучший казачий кадетский корпус выбирают в Бердске

На открытии смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа»
На Мемориале Славы 25 июня состоялось торжественное открытие Окружного этапа II смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа».
Под военный марш команды участников двигались в колонне. Право идти первыми предоставилось команде Новосибирской области, а после — Республики Хакасия, Омской области, Красноярского края, Республики Алтай, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областям, а также Республике Тыва.
-Добрый день, господа казаки, уважаемые организаторы и гости. Место, которое выбрали для конкурса не случайно. Город Бердск — это одно из ключевых и знаковых мест Сибири и непосредственно связно с первопроходцами казаками, — подчеркнул главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов.
Внос флага РФ и знамени Сибирского казачьего войска осуществляли казачий генерал Геннадий Привалов и войсковой старшина Алексей Харитонов.
Торжественное открытие смотра-конкурса завершилось возложением цветов к Вечному огню и общей фотографией на память.
В этом году участвуют 100 кадет. Во время конкурса, который проходит с 24 по 28 июня, кадеты будут соревноваться за звание лучшего казачьего класса в разных номинациях: визитная карточка, польский конкурс и казачья песня.
-Все конкурсы связаны с военно-прикладной подготовкой. Кадеты покажут атлетическое многоборье, преодоление казачей полосы, огневую подготовку, стрельбу из лука, надевание и снятие индивидуальных средств защиты и поучаствуют в исторической викторине, — прокомментировал структуру конкурса зам. директора по учебной части кадетского корпуса Бердска Сергей Овчинников.
Закрытие II смотра-конкурса казачьих кадетских классов СФО состоится 28 июня в концертном зале ДСОЛ «Юбилейный».
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