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Требуют открыть новые кассы РКЦ жители Бердска

Очереди в РКЦ продолжаются. Недовольные бердчане стоят в душном помещении в ТЦ «Европа», чтобы оплатить услуги ЖКХ. (ВИДЕО)

28.06.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Требуют открыть новые кассы РКЦ жители Бердска

К вечеру в очереди в кассу РКЦ становится меньше народу

27 июня в ТЦ «Европа» в Расчетно-кассовом центре ждут своей очереди жители города. Как сообщал «Курьер Среда. Бердск», 26 июня в РКЦ выстроилась очередь из 50 человек.

Бердчанка Анжелика Гусенко подтверждает тот факт, что и сегодня было тоже самое:

— Здесь очень много народу. Человек 40-50 стоят в очереди. И РКЦ только до 18.00 работать будет. Конечно, люди не успевают. Я в 9.30 пришла и здесь столько же народу стояло. Еще и одна касса закрыта. Когда же уже откроют новые кассы? Люди за квартиру не могут заплатить. Государству деньги платим и стоим в такой очереди, — сетует жительница Бердска Анжелика Гусенко.

Светлана Черненко, тоже жалуется на работу РКЦ, которая мешает ей торговать в магазине:

Эта очередь буквально 2-3 дня, потому что совпали выходные на 23 и 24 число, когда подают показания. Да и кассы закрыли. Позавчера здесь вообще очередина до конца коридора в три ряда была. С утра я прихожу на работу к 10 и здесь уже невозможно в отделы зайти. Мы даже ничего вытащить не смогли, ни товар, ни манекены, — прокомментировала ситуацию в РКЦ, в ТЦ «Европа» продавец Светлана Черненко.

«Курьер. Среда. Бердск» писал,  что 26 июня глава Бердска Евгений Шестернин провел рабочее совещание по вопросу приема платежей за ЖКХ.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что обеспечивать результативную и удобную форму приема платежей является обязанностью управляющих компаний. Если существующая форма оплаты услуг через пункты приема РКЦ не дает продуктивного результата, то этот вопрос должен в срочном порядке решаться на уровне УК.

По итогам совещания, как сообщили в мэрии города, были поставлены задачи в срок до 1 июля текущего года повысить качество обслуживания клиентов, обеспечить консультационную поддержку, разработать план мероприятий по организации информирования, рассмотреть вопрос открытия дополнительных пунктов приема платежей.


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