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На экстремальную гонку «Маршрут выживания» зовут молодежь Бердска

Для участия необходимо до 4 августа направить заявку на электронный адрес: rm.nso@mail.ru с пометкой «Маршрут выживания».

28.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На экстремальную гонку «Маршрут выживания» зовут молодежь Бердска

Молодых новосибирцев приглашают на «Маршрут выживания»

Экстремальная гонка «Маршрут выживания» пройдет в Коченевском районе с 16 по 18 августа при поддержке министерства образования Новосибирской области. К участию приглашаются команды молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет от предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности.
Соревнования пройдут в несколько этапов. Участников ждут инструкторско-методические занятия по подготовке к забегу, гонка с препятствиями, ликвидация очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения, оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Предусмотрены альтернативные локации – метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, движение по азимуту.

Для участия необходимо до 4 августа направить заявку на электронный адрес: rm.nso@mail.ru с пометкой «Маршрут выживания». С образцом заявки, положением о «Маршруте выживания», а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.

Источник: nso.ru


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