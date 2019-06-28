На экстремальную гонку «Маршрут выживания» зовут молодежь Бердска

Экстремальная гонка «Маршрут выживания» пройдет в Коченевском районе с 16 по 18 августа при поддержке министерства образования Новосибирской области. К участию приглашаются команды молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет от предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности.

Соревнования пройдут в несколько этапов. Участников ждут инструкторско-методические занятия по подготовке к забегу, гонка с препятствиями, ликвидация очага возгорания при помощи первичных средств пожаротушения, оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Предусмотрены альтернативные локации – метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, движение по азимуту.

Для участия необходимо до 4 августа направить заявку на электронный адрес: rm.nso@mail.ru с пометкой «Маршрут выживания». С образцом заявки, положением о «Маршруте выживания», а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.

Источник: nso.ru