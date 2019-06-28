Ищут амбициозных молодых людей для «кадров будущего» в Новосибирской области

Утверждена «дорожная карта» реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» в Новосибирской области в 2019-2020 годах. Соответствующее распоряжение Правительства региона № 220-рп 25 июня подписал Губернатор Андрей Травников.

Документом утвержден план мероприятий («дорожная карта»). Цель инициативы —формирование через систему наставничества региональных лидерских команд из числа активных и амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей (14-17 лет) и молодежи (18-21 год), ориентированных на социально-экономическое развитие Новосибирской области.

Среди задач — формирование инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи, применение современной и безопасной цифровой образовательной среды, внедрение новых форм наставничества детей и молодежи с участием представителей работодателей и др.

В ближайшее время планируется организовать региональный межведомственный проектный офис по реализации инициативы, определить организации-партнеры для стажировок детей и молодежи, привлечь школьников и студентов в качестве участников инициативы, а также сформировать пул наставников.

Источник: nso.ru