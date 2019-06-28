90 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ в Новосибирской области

С успешным окончанием школы лучших выпускников 2019 года поздравил глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе мероприятия в рамках Губернаторских дней «Золотые надежды России».

Участниками мероприятия стали выпускники общеобразовательных организаций, получившие 100 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании с отличием, их родители, педагоги, ветераны педагогического труда.

«Уважаемые ребята! Это ваша по-настоящему первая серьезная в жизни победа, победа над собой. Я поздравляю вас с этим, и хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было еще много больших и малых успехов и побед. Вы настоящие лидеры, будущее нашего региона и страны. Очень здорово, что вас много. Вы и ваши друзья уже доказали, что будущее у России есть, и это будущее достойное. Сегодня не только ваш день, ваш праздник, это праздник, в первую очередь, ваших родителей. Я хотел бы высказать слова благодарности родителям наших самых успешных выпускников – за ваше терпение, внимание, поддержку. Огромное спасибо нашим учителям, педагогам за то созвездие, которое мы выпускаем в этом году – 90 стобалльников, 1001 медалист. Это золотой результат вашего труда, показатель качества вашей работы, признанного уровня новосибирского образования. Огромная благодарность ветеранам, за то, что вы создали основу, которую ваши последователи и ученики достойно укрепляют», – сказал Губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам торжественного собрания.

Андрей Травников вручил Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области «Золотой дюжине учителей 2019 года» подготовивших за время своей педагогической деятельности наибольшее количество одаренных и талантливых выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 100 баллов и ставших победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников, других конкурсов и турниров. Также глава области вручил Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области выпускникам, получившим 100 баллов по результатам ЕГЭ, аттестат о среднем общем образовании с отличием и ставшим победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников.

Чествование талантливых выпускников школ Новосибирской области продолжится 28 июня на организованном по распоряжению главы региона Андрея Травникова Губернаторском приеме «Золотые надежды России» – участниками мероприятия станут около 1 400 человек: выпускники, окончившие школу с медалью «Золотые надежды России», их родители, учителя, руководители образовательных организаций.

В 2019 году в Новосибирской области выпускниками стали 14 490 человек, из них 8197 в городе Новосибирске. В регионе насчитывается 1001 медалист, 639 из них – в Новосибирске. В этом году в Новосибирской области 90 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ, из них один получил 100 баллов по трем предметам, трое – по двум предметам.

Источник: nso.ru