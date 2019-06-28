Без ЧП прошли выпускные балы в Бердске

Большая часть из 533 выпускников школ Бердска попрощалась со школьной скамьей вчера, 27 июня. Сегодня же, 28 июня, остальные 11-классники расстанутся со школой. Глава города Евгений Шестернин на площади Горького поздравил с праздником 49 медалистов города и вручил отличникам сертификаты на 1000 рублей. Праздник удался без происшествий, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замглавы Бердска по социальной политике Сергей Носов:

— Все прошло хорошо. Дети встретили рассвет и пошли по домам. Никаких происшествий не было.

Слова вице-мэра подтвердил начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев.