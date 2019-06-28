Видео трехметрового фонтана из гидранта в Бердске выложили в сеть

Фонтан холодной воды неожиданно забил 27 июня в Микрорайоне. Его на видео записала ТВК ТВ

Столб холодной воды вырвался из-под земли рядом с пожарной частью, на Черемушках. Высотой примерно три метра.

На место прибыли специалисты комбината бытовых услуг совместно с сотрудниками пожарной службы. По словам рабочих, причина такого гейзера – пожарный гидрант вышел из строя. А точнее сорвало резьбу на стыке гидранта и водопроводной трубы. Случилось это, по словам очевидцев, примерно в час дня. Автомобилисты на неожиданную преграду успели среагировать. ДТП не произошло.

Подачу воды перекрыли. Аварию устранили оперативно.