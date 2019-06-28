Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске

Дождались жаркой летней погоды жители Бердска. Многие коротают время у воды на официально открытых пляжах Новосибирска. Другие же несмотря на то, что разрешения на купание в Бердске не было, теснятся на пляжах у Обского моря. Жители домов по ул. Морской столкнулись с неприятным сюрпризом. В рубрику Сообщи свои новости» «Курьер. Среда. Бердск» написала горожанка Елена.
-На улицы Морской, кто и на каком основании огородил огромный кусок земли и воды, оставив людям совсем маленький островок позагорать. Мало того, что все окружено бетонным забором, так и этот кусочек пляжа захапали. Подход к месту прорыли трактором. Это, возможно, и правильно, чтобы машины близко не подъезжали. Поставили табличку «Охраняется». Но как и кем? Навалили булыжников безобразных, с коляской трудно пройти — все перерыто. Берег весь в топляке — так кем тогда охраняется пляж? Любимые места, где нашим коротким сибирским летом можно побыть около воды, прогуляться с детьми — закрыты, перерыты, завалены! — возмущается Елена.
Девушка надеется на помощь прокуратуры и «Курьер. Среда. Бердск». За комментарием редакция обратилась к директору управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой. Чиновница предложила проехаться на указанное место, чтобы понять, кто в ответе за забор и табличку «Охраняется».
-Нужно знать, о каком именно участке ведется речь. Если бы девушка позвонила мне, то мы бы съездили на это место и ве встало бы на свои места, — прокомментировала Светлана Васильевна.
«Курьер. Среда. Бердск» просит автора публикации связаться с редакцией, чтобы выяснить, кто взялся охранять островок пляжа в Бердске.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
И что никто в управлении природными ресурсами не может по фотографии определить место? Специалисты… Даю наводку. Если смотреть на карту. Между Голубым озером и Чайкой. Напротив острова Умовский. Свернуть налево с асфальта напротив карьера.
Обязательно съездите Светлана Васильевна!
1 0
Направо свернуть если ехать из Бердска. (извиняюсь)
0 0
этот участок давно частный в месте с морем -7 лет назад охрана с собакой завернула когда шел по воде 100м от берега! загляните в карту росреестра и ездить не надо! вот удивитесь земля стала недавно частной от голубого до самой чайки причем задним числом!!!
3 0
Ага, не знают они… там место то одно и было неперегорженное..
2 0
не зря там будку поставили в прошлом году -народ отвадить от пляжа! значит скоро стройка!
5 0
Да…. сейчас нельзя называть чиновников продажными… накажут, а вот предприимчивыми можно. Сейчас за нарушение закона чиновников обязательно хвалить надо…. а так хочется послать, но….
1 0