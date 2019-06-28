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Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске

Бердчанка сетует на то, что ее семью лишили места отдыха. Перед въездом на пляж вырыта яма. Руководство управления природными ресурсами готово выехать на место, чтобы выяснить, чьих рук это дело.

28.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Елены 6 коммент.
 
Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку Охраняется неизвестный в Бердске

Участок пляжа загородили забором

Дождались жаркой летней погоды жители Бердска. Многие коротают время у воды на официально открытых пляжах Новосибирска. Другие же несмотря на то, что разрешения на купание в Бердске не было, теснятся на пляжах у Обского моря. Жители домов по ул. Морской столкнулись с неприятным сюрпризом. В рубрику Сообщи свои новости» «Курьер. Среда. Бердск» написала горожанка Елена.

-На улицы Морской, кто и на каком основании огородил огромный кусок земли и воды, оставив людям совсем маленький островок позагорать. Мало того, что все окружено бетонным забором, так и этот кусочек пляжа захапали. Подход к месту прорыли трактором. Это, возможно, и правильно, чтобы машины близко не подъезжали. Поставили табличку «Охраняется». Но как и кем? Навалили булыжников безобразных, с коляской трудно пройти — все перерыто. Берег весь в топляке — так кем тогда охраняется пляж? Любимые места, где нашим коротким сибирским летом можно побыть около воды, прогуляться с детьми — закрыты, перерыты, завалены! — возмущается Елена.

Девушка надеется на помощь прокуратуры и «Курьер. Среда. Бердск». За комментарием редакция обратилась к директору управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой. Чиновница предложила проехаться на указанное место, чтобы понять, кто в ответе за забор и табличку «Охраняется».

-Нужно знать, о каком именно участке ведется речь.  Если бы девушка позвонила мне, то мы бы съездили на это место и ве встало бы на свои места, — прокомментировала Светлана Васильевна.

«Курьер. Среда. Бердск» просит автора публикации связаться с редакцией, чтобы выяснить, кто взялся охранять островок пляжа в Бердске.

Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку Охраняется неизвестный в Бердске

Кусочек пляжа весь в топляке


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(6) Комментариев

  1. YYY

    И что никто в управлении природными ресурсами не может по фотографии определить место? Специалисты… Даю наводку. Если смотреть на карту. Между Голубым озером и Чайкой. Напротив острова Умовский. Свернуть налево с асфальта напротив карьера.
    Обязательно съездите Светлана Васильевна!

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    • YYY

      Направо свернуть если ехать из Бердска. (извиняюсь)

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    • Аноним

      этот участок давно частный в месте с морем -7 лет назад охрана с собакой завернула когда шел по воде 100м от берега! загляните в карту росреестра и ездить не надо! вот удивитесь земля стала недавно частной от голубого до самой чайки причем задним числом!!!

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  2. Yaya

    Ага, не знают они… там место то одно и было неперегорженное..

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  3. Александр

    Да…. сейчас нельзя называть чиновников продажными… накажут, а вот предприимчивыми можно. Сейчас за нарушение закона чиновников обязательно хвалить надо…. а так хочется послать, но….

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