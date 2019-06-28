Оцепил участок пляжа по ул. Морской и поставил табличку «Охраняется» неизвестный в Бердске

Дождались жаркой летней погоды жители Бердска. Многие коротают время у воды на официально открытых пляжах Новосибирска. Другие же несмотря на то, что разрешения на купание в Бердске не было, теснятся на пляжах у Обского моря. Жители домов по ул. Морской столкнулись с неприятным сюрпризом. В рубрику Сообщи свои новости» «Курьер. Среда. Бердск» написала горожанка Елена.

-На улицы Морской, кто и на каком основании огородил огромный кусок земли и воды, оставив людям совсем маленький островок позагорать. Мало того, что все окружено бетонным забором, так и этот кусочек пляжа захапали. Подход к месту прорыли трактором. Это, возможно, и правильно, чтобы машины близко не подъезжали. Поставили табличку «Охраняется». Но как и кем? Навалили булыжников безобразных, с коляской трудно пройти — все перерыто. Берег весь в топляке — так кем тогда охраняется пляж? Любимые места, где нашим коротким сибирским летом можно побыть около воды, прогуляться с детьми — закрыты, перерыты, завалены! — возмущается Елена.

Девушка надеется на помощь прокуратуры и «Курьер. Среда. Бердск». За комментарием редакция обратилась к директору управления природными ресурсами Светлане Шерстобитовой. Чиновница предложила проехаться на указанное место, чтобы понять, кто в ответе за забор и табличку «Охраняется».

-Нужно знать, о каком именно участке ведется речь. Если бы девушка позвонила мне, то мы бы съездили на это место и ве встало бы на свои места, — прокомментировала Светлана Васильевна.

«Курьер. Среда. Бердск» просит автора публикации связаться с редакцией, чтобы выяснить, кто взялся охранять островок пляжа в Бердске.