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Кому добавили 25% к пенсии в России?

Расширен перечень профессий, по которым произойдет увеличение с 1 января 2019 года.

28.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Кому добавили 25% к пенсии в России?

Сельскую надбавку получат еще 30 тысяч пенсионеров

Правительство расширило список работ, производств, профессий, специальностей, в соответствии с которым сельские пенсионеры получают 25-процентную надбавку к пенсии. Постановление правительства принято сегодня, и благодаря ему прибавку получат дополнительно 30 тысяччеловек. Причем выплаты им пересчитают с 1 января 2019 года.
О том, что многие селяне не смогли получить обещанную надбавку, «Российская газета» рассказала в статье «Спустились на землю» («РГ — Неделя» от 30 марта 2019 года). О проблеме сообщили нам наши читатели в своих письмах. Многие их них оказались в парадоксальной ситуации: даже если человек отработал на сельхозработах положенные для надбавки 30 лет, но записи в его трудовой книжке отличались от формулировок в постановлении правительства, в надбавке ему отказывали. Но главное, некоторые виды работ, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, в первоначальном перечне вообще отсутствовали.
И вот — хорошая новость. Перечень расширен. Благодаря этому, отметил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, 25-процентную надбавку к пенсии получат дополнительно 30 тысяч человек. Сейчас эти 1,3 тысячи рублей получают почти 923 тысяч селян.

Новая редакция Списка включает в себя некоторые специальности и работы, которые раньше в него не входили. Это, например, рабочие всех наименований, индивидуальные предприниматели, работники, ремонтировавшие сельхозтехнику и оборудование, заведующие складами, охранники. Главное — чтобы их работа была тесно связана с сельскохозпроизводством.

«Список скорректирован с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан, — пояснил Максим Топилин. — С целью соблюдения пенсионных прав граждан новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Утку пустили очередную,утята и те смеются.

    Thumb up 2 Thumb down 0

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