Трудных подростков завлекут и поведут на выставки и спектакли

Школьная учебная программа с 1 сентября будет дополнена культурными нормативами. Межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения позволит привлечь внимание учеников к культуре страны, передаёт ТАСС.

Старт программы обсудили на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. Благодаря новой программе школьники получат новые возможности для знакомства с художественными шедеврами, произведениями литературы, музыки и театральными постановками.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы по вовлечению подростков, состоящих на различных видах учёта, в деятельность культурных, спортивных, досуговых организаций. В частности, были отмечены значение и позитивный вклад патриотической программы «Дороги Побед», национальной программы детского туризма «Моя Россия».

Источник: pnp.ru