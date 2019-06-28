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Ученые научились выращивать новую зубную ткань

Новый биоинженерный подход позволит выращивать органы для трансплантации в гастроэнтерологии.

28.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ученые научились выращивать новую зубную ткань

Ученые придумали, как выращивать новую зубную ткань

Российские и японские ученые нашли клетки, которые, вероятно, отвечают за процесс образования зубной ткани у человека и могут быть использованы для ее выращивания для пациентов, сообщает Дальневосточный федеральный университет.
В работе принимают участие учёные-гистологи и стоматологи Департамента фундаментальной медицины Школы биомедицины ДВФУ в сотрудничестве с российскими и японскими коллегами. Статья об исследованиях опубликована в International Journal of Applied and Fundamental Research.
«Учёные ДВФУ исследовали ранний этап развития полости рта эмбриона в период закладки зубов, используя для этого пренатальные ткани человека. Им удалось идентифицировать несколько типов клеток, которые участвуют в формировании одного из зачатков зуба — эмалевого органа. Среди них идентифицированы хромофобные клетки, которые также отвечают за развитие зубов человека в первые недели формирования эмбриона. Полученные данные могут стать фундаментальной основой для развития биоинженерных методов терапии в стоматологии и гастроэнтерологии», — говорится в сообщении.
Старший научный сотрудник лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Иван Рева рассказал, что попытки использовать для выращивания зубов только стволовые клетки не увенчались успехом: на полученных образцах нет эмали.
«При разработке технологий тканевой инженерии и регенеративной медицины… клетки, идентифицированные нами, возможно, станут недостающим звеном, которое необходимо, чтобы выйти на принципиально новую ступень качественного стоматологического лечения. Имплантаты, полностью идентичные зубам человека, без сомнения, будут лучше, чем титановые, а срок их использования может быть более длительным», — сказал ученый.
По его словам, для успешного эксперимента пока не хватает знаний о межклеточных сигнальных взаимодействиях в процессе развития зубов.
Крупные хромофобные клетки есть не только в месте формирования зубов эмбриона, но и там, где эпителий ротовой полости переходит в эпителий развивающейся пищеварительной трубки. Это значит, что новый биоинженерный подход позволит выращивать органы для трансплантации в гастроэнтерологии.

Источник: РИА Новости


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