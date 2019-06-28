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Дополнительная электричка в День города Новосибирска увезет жителей Бердска домой

Отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:34, прибытие на станцию Бердск в 00:37 (время указано местное).

28.06.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий
 
Дополнительная электричка в День города Новосибирска увезет жителей Бердска домой

Дополнительный электропоезд в День города для жителей Бердска

30 июня компания «Экспресс-пригород» доставит жителей Академгородка и Бердска домой по завершению празднования Дня города Новосибирска, сообщила Курьер.Среда.Бердск пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

Для пассажиров Южного направления, жителей Академгородка и Бердска, которые планируют посетить праздничные мероприятия на День города Новосибирска, 30 июня, АО «Экспресс-пригород» назначит дополнительный вечерний пригородный поезд №6669 Новосибирск – Бердск по окончании праздничных салютов. Отправление со станции Новосибирск-Главный в 23:34, прибытие на станцию Бердск в 00:37 (время указано местное).

Для удобства пассажиров посадку на электропоезд можно совершить на остановочных пунктах, расположенных в пешей доступности от площади Ленина и парка «Городское начало» – Центр и Речной вокзал. Отправление с остановочной платформы Центр в 23:40, с остановочной платформы Речной вокзал в 23:45.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Дай угадаю.
    Ночью с электрички в Бердске автобус развозить людей не будет.
    Сто раз так делали.
    Даже с простой последней электрички.
    Особенно, если она опоздает минут на пять, то смело можно идти через весь город пешком в ночи. 8)

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