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Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

Афиша празднования Дня рождения Новосибирска на 29 и 30 июня 2019 года.

28.06.2019 Фото: Мэрия Новосибирска Нет комментариев
 
Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

День города — 2019 в Новосибирске: праздничный маршрут для горожан

Любимый праздник горожан — День города — в этом году будет идти два дня, 29 и 30 июня. Новосибирцев ждёт большое карнавальное цветочное шествие, уличные выставки и театрализации, концерты звёзд и самый зрелищный парад фейерверков на реке Обь. «Новосибирские новости» составили маршрут по праздничным площадкам — успей побывать везде.

Улица Ленина

14-00 — 20-00

  • Торжественное открытие международного Фестиваля цветов
  • Праздничная программа с участием Новосибирского городского духового оркестра и ансамбля «Сюрприз»

30 июня

10-00 — 23-00

  • Площадка «Зелёный Новосибирск»
  • Карнавальное шествие Фестиваля цветов
  • Презентация цветочных композиций — участников «Карнавала цветов»
  • Интерактивные площадки
  • Фотозоны

Площадь Ленина

10-00

  • Утренняя зарядка с чемпионами

12-00 — 12-30

  • Торжественное поздравление от мэра со 126-летием Новосибирска и утренний кофе на площадке Новосибирского авиаремонтного завода «Прилетит вдруг волшебник…»

12-30 — 21-00

  • Праздничная программа с участием детских и молодёжных творческих коллективов Новосибирска

21-00 — 23-00

  • Концертная и интерактивная программа

22-50

  • Праздничный фейерверк

Михайловская набережная

13-00 — 22-45

  • Праздничная программа от радио «Городская волна»
  • Гала-концерт конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска»

21-45

  • Выступление группы «Смысловые галлюцинации»

Парк «Городское начало»

16-00 — 21-00

  • Городской фестиваль молодёжного творчества «ТехноАРТ-2019»
  • Выставка о технологиях и человеке
  • Бьюти-площадка
  • Импровизации флористов
  • Лаунж-зона
  • Концерт

30 июня

12-00 — 20-30

  • Молодёжный фестиваль уличных культур FUN PARK «Театр улиц»
  • Граффити на машинах
  • Дэнс-баттл
  • Экстремальные виды спорта
  • Концерт кавер-группы Siberian Beaches

22-40 — 23-30

  • Фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города»

Октябрьская магистраль

10-00 — 18-00

  • Площадка «Спортивный Новосибирск»
  • Заезды на картингах
  • Кроссфит
  • Выездной тир
  • Кёрлинг
  • Открытый турнир по уличному баскетболу
  • Чемпионат России по силовому экстриму
  • Армрестлинг
  • Турнир по боссаболу

11-00 — 15-30

  • Велогонка-критериум шоссе (старт и финиш от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменской)

13-00 — 18-00

  • Авто-мото-шоу фестиваль #ExpoFest-2019
  • Выставка техники

Первомайский сквер

12-00 — 18-00

  • Ярмарка-презентация общественных инициатив «Активный город»
  • Этнографическая выставка «Многонациональная деревня»
  • «Город добрых»
  • «Город патриотов»
  • Мастер-классы
  • Театрализации
  • Спортивные турниры
  • Интеллектуальные игры

Сквер S7 (ул. Орджоникидзе, 18)

9-00 — 17-00

  • Выставка достижений Новосибирского хозяйства «Люди — дела».
  • Презентация известных новосибирских брендов
  • Выставка техники
  • Гала-показ коллекций производителей лёгкой промышленности

Площадь Пименова

9-00 — 18-00

  • Праздничная программа от военных Новосибирского гарнизона
  • Патриотическая акция «Твой выбор»
  • Тренировки с мастерами спорта
  • Нормы ГТО
  • Парашютный десант
  • Выставка военной техники

Стадион «Спартак»

12-00

  • Фестиваль детского футбола «Большие звёзды светят малым»

30 июня

10-00 — 19-00

  • Фестиваль дворового футбола «Короли улиц»

Источник: nsknews.info


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