Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

Любимый праздник горожан — День города — в этом году будет идти два дня, 29 и 30 июня. Новосибирцев ждёт большое карнавальное цветочное шествие, уличные выставки и театрализации, концерты звёзд и самый зрелищный парад фейерверков на реке Обь. «Новосибирские новости» составили маршрут по праздничным площадкам — успей побывать везде.

Улица Ленина

29 июня

14-00 — 20-00

Торжественное открытие международного Фестиваля цветов

Праздничная программа с участием Новосибирского городского духового оркестра и ансамбля «Сюрприз»

30 июня

10-00 — 23-00

Площадка «Зелёный Новосибирск»

Карнавальное шествие Фестиваля цветов

Презентация цветочных композиций — участников «Карнавала цветов»

Интерактивные площадки

Фотозоны

Площадь Ленина

30 июня

10-00

Утренняя зарядка с чемпионами

12-00 — 12-30

Торжественное поздравление от мэра со 126-летием Новосибирска и утренний кофе на площадке Новосибирского авиаремонтного завода «Прилетит вдруг волшебник…»

12-30 — 21-00

Праздничная программа с участием детских и молодёжных творческих коллективов Новосибирска

21-00 — 23-00

Концертная и интерактивная программа

22-50

Праздничный фейерверк

Михайловская набережная

30 июня

13-00 — 22-45

Праздничная программа от радио «Городская волна»

Гала-концерт конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска»

21-45

Выступление группы «Смысловые галлюцинации»

Парк «Городское начало»

29 июня

16-00 — 21-00

Городской фестиваль молодёжного творчества «ТехноАРТ-2019»

Выставка о технологиях и человеке

Бьюти-площадка

Импровизации флористов

Лаунж-зона

Концерт

30 июня

12-00 — 20-30

Молодёжный фестиваль уличных культур FUN PARK «Театр улиц»

Граффити на машинах

Дэнс-баттл

Экстремальные виды спорта

Концерт кавер-группы Siberian Beaches

22-40 — 23-30

Фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города»

Октябрьская магистраль

30 июня

10-00 — 18-00

Площадка «Спортивный Новосибирск»

Заезды на картингах

Кроссфит

Выездной тир

Кёрлинг

Открытый турнир по уличному баскетболу

Чемпионат России по силовому экстриму

Армрестлинг

Турнир по боссаболу

11-00 — 15-30

Велогонка-критериум шоссе (старт и финиш от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменской)

13-00 — 18-00

Авто-мото-шоу фестиваль #ExpoFest-2019

Выставка техники

Первомайский сквер

30 июня

12-00 — 18-00

Ярмарка-презентация общественных инициатив «Активный город»

Этнографическая выставка «Многонациональная деревня»

«Город добрых»

«Город патриотов»

Мастер-классы

Театрализации

Спортивные турниры

Интеллектуальные игры

Сквер S7 (ул. Орджоникидзе, 18)

30 июня

9-00 — 17-00

Выставка достижений Новосибирского хозяйства «Люди — дела».

Презентация известных новосибирских брендов

Выставка техники

Гала-показ коллекций производителей лёгкой промышленности

Площадь Пименова

30 июня

9-00 — 18-00

Праздничная программа от военных Новосибирского гарнизона

Патриотическая акция «Твой выбор»

Тренировки с мастерами спорта

Нормы ГТО

Парашютный десант

Выставка военной техники

Стадион «Спартак»

29 июня

12-00

Фестиваль детского футбола «Большие звёзды светят малым»

30 июня

10-00 — 19-00

Фестиваль дворового футбола «Короли улиц»

Источник: nsknews.info