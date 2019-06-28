Фейерверк прогремит в День города — 2019 в Новосибирске

День города — 2019 в Новосибирске: праздничный маршрут для горожан
Любимый праздник горожан — День города — в этом году будет идти два дня, 29 и 30 июня. Новосибирцев ждёт большое карнавальное цветочное шествие, уличные выставки и театрализации, концерты звёзд и самый зрелищный парад фейерверков на реке Обь. «Новосибирские новости» составили маршрут по праздничным площадкам — успей побывать везде.
Улица Ленина
29 июня
14-00 — 20-00
Торжественное открытие международного Фестиваля цветов
Праздничная программа с участием Новосибирского городского духового оркестра и ансамбля «Сюрприз»
30 июня
10-00 — 23-00
Площадка «Зелёный Новосибирск»
Карнавальное шествие Фестиваля цветов
Презентация цветочных композиций — участников «Карнавала цветов»
Интерактивные площадки
Фотозоны
Площадь Ленина
30 июня
10-00
Утренняя зарядка с чемпионами
12-00 — 12-30
Торжественное поздравление от мэра со 126-летием Новосибирска и утренний кофе на площадке Новосибирского авиаремонтного завода «Прилетит вдруг волшебник…»
12-30 — 21-00
Праздничная программа с участием детских и молодёжных творческих коллективов Новосибирска
21-00 — 23-00
Концертная и интерактивная программа
22-50
Праздничный фейерверк
Михайловская набережная
30 июня
13-00 — 22-45
Праздничная программа от радио «Городская волна»
Гала-концерт конкурса-фестиваля «Звёздные имена Новосибирска»
21-45
Выступление группы «Смысловые галлюцинации»
Парк «Городское начало»
29 июня
16-00 — 21-00
Городской фестиваль молодёжного творчества «ТехноАРТ-2019»
Выставка о технологиях и человеке
Бьюти-площадка
Импровизации флористов
Лаунж-зона
Концерт
30 июня
12-00 — 20-30
Молодёжный фестиваль уличных культур FUN PARK «Театр улиц»
Граффити на машинах
Дэнс-баттл
Экстремальные виды спорта
Концерт кавер-группы Siberian Beaches
22-40 — 23-30
Фестиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимого города»
Октябрьская магистраль
30 июня
10-00 — 18-00
Площадка «Спортивный Новосибирск»
Заезды на картингах
Кроссфит
Выездной тир
Кёрлинг
Открытый турнир по уличному баскетболу
Чемпионат России по силовому экстриму
Армрестлинг
Турнир по боссаболу
11-00 — 15-30
Велогонка-критериум шоссе (старт и финиш от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменской)
13-00 — 18-00
Авто-мото-шоу фестиваль #ExpoFest-2019
Выставка техники
Первомайский сквер
30 июня
12-00 — 18-00
Ярмарка-презентация общественных инициатив «Активный город»
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10