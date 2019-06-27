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Фото: найден кот породы Сфинкс

Цвет бежевый. Глаза желтые.

27.06.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ираида:

На 11-м квартале, в районе домов К.Маркса, 37 и Ленина, №14, найден кот породы Сфинкс. Цвет бежевый. Глаза желтые. Звонить — +7 913 902-61-54 Ираида.

Фото: найден кот породы Сфинкс


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