Фото: найден кот породы Сфинкс

Реконструкция Лунной: Боимся забитых машинами дворов, заявили мэру жители Бердска
Клюшку и форму «Кристалла» подарил крупный бизнесмен Голубев на выпускном лицею №7 Бердска
Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ
Конфисковывать машины после «пьяных» ДТП согласился Медведев
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Мертвые души «изгнать» из мэрии потребовал депутат Бердска
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