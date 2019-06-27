Клюшку и форму «Кристалла» подарил крупный бизнесмен Голубев на выпускном лицею №7 Бердска

Отдельно отметили во время общегородского праздника выпускников в Бердске, который состоялся в четверг, 27 июня, выдающихся спортсменов. В этом году в лицее №7 выпустился спортивный 11-й класс — целая хоккейная команда «Кристалл».

Начальник городского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина с гордостью перечислила победы и достижения бердских хоккеистов. И пригласила на большую сцену, установленную на площади Горького, президента спортклуба «Кристалл», мастера спорта по тяжелой атлетике, почетного гражданина города, крупнейшего в Бердске бизнесмена Виктора Голубева.

Виктор Алексеевич напутствовал юных спортсменов, поздравив их с окончанием школа. Кроме того, он подарил лицею №7, где продолжаются учиться подрастающие хоккеисты, настоящую клюшку голкипера и форму «Кристалла».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году бердские школы с отличием закончили 49 учеников. Они получили золотые медали и сертификаты на 1000 рублей от главы города.

Общегородской праздник на главной площади Бердска дал старт школьным выпускным. Уже бывшие 11-класники будут отмечать прощание со школой до утра. А дальше их ждет поступление в вуз, выбор пути и большая светлая жизнь, полная интересных встреч и событий. В добрый путь, выпускники!