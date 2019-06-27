Под палящим солнцем в 33-градусную жару выпускники-2019 простились со школой в Бердске

Общегородской праздник выпускников бердских школ сегодня, 27 июня, прошел в экстремальных условиях. К началу праздника в 17.00 столбик термометра поднялся до 33 градусов. Но это не помешало торжествам.

Один за одним по красной дорожке проходили отличники, которые хорошей учебой и другими достижениями завоевали золотые медали. Кроме награды 49 выпускников получили сертификаты на 1000 рублей от главы города, а родители медалистов — благодарности.

Поздравления и напутственные слова прозвучали из уст мэра Бердска Евгения Шестернина, спикера горсовета Валерия Бадьина и депутата областного заксобрания, директора лицея №6 Зои Родины.

Автор видео Анастасия Солодкова



В этом году Бердск может похвастаться четырьмя 100-балльниками. Выпускники получили одну высшую оценку ЕГЭ по химии и три — по русскому языку. Одна из них Екатерина Варюшкина, выпускница школы №1.

Екатерина призналась «Курьер. Среда. Бердск», что высший балл на ЕГЭ не дался ей просто. Несмотря на природную грамотность, ей пришлось попотеть.

— Конечно трудно, пришлось поработать. Сейчас планирую поступать в НГУ на факультет иностранных языков, — поделилась планами Екатерина, имеющая в аттестате только «пятерки» и золотую медаль.

Кроме этого, она как 100-балльница получила в подарок великолепный фотоальбом «Бердск. 301» об истории города.

Медалисты были счастливы такой высокой оценкой их учебы, а родители — горды за своих детей, вдруг ставших взрослыми.

Автор видео Анастасия Солодкова



Следующими на сцену для всеобщего признания вышли выпускники спортивного класса лицея №7. Они — целая хоккейная команда «Кристалл», завоевавшая немало побед Бердску. Выпускников-хоккеистов поздравил президент клуба «Кристалл», мастер спорта, почетный гражданин Бердска Виктор Голубев, пожелав удачи и сделав подарки. Директору лицея №7 он вручил вратарскую клюшку и форму.

Завершился праздник традиционным вальсом выпускников и салютом. Шары запускать не стали. Сейчас это запрещено, чтобы не засорять природу. В соседних с площадью Горького магазинах спиртное не продавали, даже пиво.

К 19.00 бердские выпускники с общегородского праздника разъехались по школам, где им вручат аттестаты. А потом — праздник до утра.