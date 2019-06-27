Засыпало насмерть землей в траншее двоих рабочих в Новосибирске

В Новосибирске следователи проводят проверку по факту смерти двух мужчин в траншее, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области

Следственным отделом по Советскому району Новосибирска регионального СКР проводится проверка по факту смерти двух мужчин в результате обрушения земли.

Предварительно установлено, что 27 июня двое мужчин 37-ми и 42-лет по собственной инициативе проводили ремонт водопровода в 1-м пер. Молодости в Советском районе. В тот момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало, в результате чего мужчины погибли.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.