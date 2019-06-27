Упаковочная стрейч пленка

Например, часто ей оборачивают булки, развесные салаты и т.д.

В состав такой пленки входит полиэтилен и его сополимеры, как правило, бывает прозрачной. Пленка обладает рядом отличительных свойств:

Возможно растяжение материала в 5 раз по сравнению с начальным размером.

Принимает первоначальный размер после растяжения

Способна противостоять механическим повреждениям — сложно порвать.

Поверхность материала легко цепляется, /приливает сама к себе и плохо к упакованному товару

В зависимости от конкретного способа применения может использоваться пленка с различными параметрами.

Встречается стрейч пленка для машинной упаковки и для ручной. Ручная как правило поставляется рулонами весом до 2,5 кг с шириной до 500 мм. Может иметь разные параметры толщины, наиболее часто встречаются 15, 17 и 20 мкм. Машинная упаковка так же называется «полетная», так как служит для упаковки значительно более тяжелых громоздких предметов. Рулон такого материала может весить до 17 кг. Толщина различается 17, 20, 23 мкм, а так же имеется различный коэффициент растяжения — 190, 240 или 280 процентов.

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Толщина материала является отдельным параметром для классификации.

Тонкая пленка имеет толщину от 5 до 11 кмк и служит чаще всего для упаковки продуктов. В состав этой пленки добавляют поливинилхлорид, который делает пленку прозрачной и гладкой, так же допускает некоторую необходимую воздухопроницаемость.

Толстой стрейч пленка считается при параметрах от 13 до 30 мкм. Такой материал применяют для технических нужд, например упаковки груза.

Применение продукции возможно в различных ситуациях, так например она подойдет:

Упаковка продуктов, например хлебобулочных изделий, мяса и рыбы, фруктов и овощей, молочной продукции и т.д. Допускается и обертывание руками, и обертывание при помощи машины. Такую пленку называют пищевой, она хорошо выдерживает высокую температуру и пропускает пары.

В сельском хозяйстве применяется сенажная пленка (может применяться при хранении кормовой травы) и так же для укрытия теплиц.

Для защиты тех или иных элементов может использоваться строительная пленка во время ремонта. Например, ей могут быть защищены от попадания грязи окна и двери, а так же обернута мебель.

Для транспортировки грузов применяют паллетную пленку. Так же груз может храниться в этом упаковочном материале при транспортировке и хранении на складах.

Таким образом, понятно, что это крайне удобный и функциональный материал. Легко подбирается нужная модификация под определенные цели, и пользоваться этим материалом со всем комфортом.