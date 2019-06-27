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Сократили выдачу ипотеки на 31% российские банки

По данным на 1 июня, в базе данных хранится 373 млн кредитных историй. Средний чек по кредитам на покупку жилья составил 2,2 млн рублей в мае 2019 года.

27.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Сократили выдачу ипотеки на 31% российские банки

Кредиты растут

Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей. Такие данные привели ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Данные предоставлены на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро. По данным на 1 июня 2019 года, в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

В бюро отметили, что в мае выдано 68 тыс. кредитов на покупку жилья против 109,7 тыс. в 2018 году (снижение на 38%). В целом за январь — май 2019 года банки выдали 412 тыс. ипотечных кредитов на сумму 910 млрд рублей, что по объему на 7% меньше показателя прошедшего года. Средний чек по кредитам на покупку жилья составил 2,2 млн рублей в мае 2019 года против 1,99 млн рублей в мае 2018 года.

При этом за январь — май 2019 года наблюдался рост в объемах кредитования наличными (25%), POS-кредитовании (5%), автокредитовании (15%), а также в средствах, потраченных с кредитных карт (29%).

По всем перечисленным показателям, включая ипотечные кредиты, общий объем выданных кредитов составил 3,5 трлн рублей за январь — май 2019 года, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года (3,08 трлн рублей).

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что ситуация в сфере жилищного строительства «достаточно сложная». По его словам, к 2024 году стоит задача обеспечить ежегодное улучшение жилищных условий не менее 5 млн семьям. Он также отметил, что ставки по ипотеке в России должны последовательно снижаться и опуститься к 2024 году ниже уровня 8%.

По данным ЦБ РФ, с января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,66% до 10,56% в апреле. В январе — апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты.

Источник: ТАСС


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