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Жить без мобильника и интернета разучились россияне

40% граждан России ни при каких условиях не откажутся от мобильных телефонов. На втором месте по значимости оказался интернет.

27.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Жить без мобильника и интернета разучились россияне
Более 40% россиян ни при каких условиях не отказались бы от мобильных телефонов, а треть жителей страны не готовы расстаться с интернетом, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Во всероссийском опросе «Ромира» приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Респондентам задавался вопрос о том, от чего они бы не отказались ни при каких условиях.

«Согласно полученным результатам, самой необходимой вещью в жизни россиян является мобильный телефон — 43% опрошенных заявили, что не смогут отказаться от его использования. На втором месте по важности и необходимости оказался интернет — с ним не готовы расстаться треть опрошенных (34%).

Причем в возрастной группе 18-24 лет доля подобных ответов в два раза выше — 68%», — говорится в исследовании.

В свою очередь 28% респондентов сказали, что ни при каких условиях не сменили бы Россию на другую страну в качестве места постоянного проживания. Кроме того, каждый четвертый россиянин (25%) не смог бы отказаться от просмотра телевизора, чуть меньше (22%) — от возможности потреблять мясо. Каждый пятый опрошенный (19%) сказал, что не смог бы отказаться от автомобиля.

«Сладкое — шоколад или кондитерские изделия — является жизненно необходимым товаром для 14% опрошенных, большинство из которых — представительницы прекрасной половины (23%). А вот мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что не смогут жить без сигарет (22% против 7%), что в среднем по выборке дает 14%. Каждый восьмой респондент (13%) ни за что не отказался бы от секса», — отмечается в исследовании.

Наконец, для 7% респондентов неотъемлемой частью жизни является музыка, от алкоголя и занятий спортом не могут отказаться по 6% граждан. Еще 3% респондентов сказали, что не готовы отказаться от компьютерных игр. «По 1% также не смогут ни при каких условиях отказаться от азартных игр и путешествий. Лишь 2% заявили, что в случае необходимости смогут отказаться от всего», — заключает «Ромир».

Источник: РИА Новости


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