Видео жесткой посадки сгоревшего АН-24 в Бурятии появилось в сети

Пассажир самолета Ан-24 снял на видео жесткую посадку самолета в Нижнеангарске. В результате инцидента погибли два человека, еще 22 пострадали, семеро из них госпитализированы.

Как видно на кадрах, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и проехалось по траве. За кадром слышны крики пассажиров.

Самолет Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту вылетел в Улан-Удэ утром 27 июня. Через несколько минут отказал левый двигатель, экипаж решил вернуться в аэропорт. Пилот успел доложить о проблеме, поэтому в аэропорту лайнер встречали пожарные, спасатели и врачи.

После приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в очистное сооружение и загорелся. Передняя часть оказалась полностью разрушена.

На данный момент предварительной и единственной версией причин ЧП является отказ двигателя. Сообщается, что лайнер принадлежит авиакомпании «Ангара». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.



Источник: Известия