Похудел на 40 кг 170-килограммовый житель Бердска

10 месяцев Павел Синицын из Бердска продолжает битву с лишними килограммами. Сейчас его вес — 130 кг. Он не только регулярно получает комплименты от знакомых, но и чувствует себя значительно лучше.

Как рассказал «Курьер.Среда.Бердск» Павел, если раньше его мысли были заняты тем, как справиться с головной болью и болью в спине, сейчас он просто наслаждается жизнью. Гуляет по городу по 5-6 километров в день и занимается в тренажерном зале.

Бердчанин советует тем, кто решил похудеть, начинать с консультации врача:

— Если вы решили уменьшить талию на пару-тройку сантиметров, то это можно сделать самостоятельно. Но если ваш вес за 100 кг, без предварительного медицинского обследования не обойтись. Важна ответственность за самого себя. Никто, кроме вас, вам не поможет. Нужно взять волю в кулак и каждый день прикладывать усилия к осуществлению намеченной цели.

Для тех, кто задумал похудеть, бердчанин ведет видеоблог, где рассказывает о своем личном опыте.

Скажите булочкам «Прощай»!

По мнению худеющего, чтобы сбросить вес, необходимо регулярно питаться. Он ест три раза в день. Самый поздний прием пищи не позднее 18.00.

Павел попрощался с булочками, пирожными, сейчас его основной рацион составляют свежие овощи и белок. Курица, говядина, рыба — ежедневно на столе у бердчанина. Из каш он чаще употребляет гречку, перловку, овсянку.

— Похудение — не повод отказывать себе во вкусных блюдах, — убежден бердчанин. — Я регулярно пробую интересные рецепты. К примеру, можно приготовить печенье и маффины низкокалорийные без сахара и пшеничной муки.

Он тщательно следит за потреблением воды и выпивает около пяти литров воды в день.

Не циклитесь на весе

Большая радость для Павла то, что раньше он носил 68 размер одежды, сейчас его гардероб — футболки, рубашки 58 размера. Особенно приятно ему, что обновки он покупает в обычных магазинах, а не в специализированных.

— Не циклитесь на весе. Следите за другими параметрами, в частности за объемами. Вес может держаться, а если объемы падают, вы на правильном пути, — советует наш герой.

Из-за большого веса он в прошлом году не был на пляже, а в этом году уже три раза загорал на берегу.

Спорту Павел придает большое значение. Три раза в неделю он посещает тренажерный зал. Начинал с кардиотренировок, сейчас в его программе преобладают силовые упражнения. За время занятий выносливость выросла в разы. Раньше на занятия уходило три часа, сейчас для этого комплекса ему требуется около двух часов.

— Спорт меняет людей в лучшую сторону. Я стал смелее, увереннее в себе. Во мне появилось упорство, которое помогло мне из простого менеджера стать руководителем собственной организации по изготовлению металлоконструкций, — признался Павел Синицын.