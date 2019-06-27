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За танцы на Кургане Бессмертия заплатит штраф 30 тыс. рублей жительница Брянска

В апреле 2019 года в социальных сетях появилось видео с танцующей женщиной на фоне памятника павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

27.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За танцы на Кургане Бессмертия заплатит штраф 30 тыс. рублей жительница Брянска

Танцовщицу признали хулиганкой

Советский районный суд Брянска оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу города, которая в апреле 2019 года разместила видеоролик со своим танцем на фоне Кургана Бессмертия, сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

«Червякову А. И. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство») и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей», — говорится в материалах суда.

В конце апреля 2019 года в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска. Ролик девушка разместила на своей странице в одной из социальных сетей. Затем информацию об этом опубликовали несколько местных и федеральных СМИ. После размещения ролика Управление МВД по Брянской области начало проверку.

Курган Бессмертия — памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, он расположен в Центральном парке культуры и отдыха в Советском районе Брянска. Холм высотой 12 м увенчан 18-метровым бетонным пилоном в виде пятиконечной звезды. Для закладки кургана 7 мая 1967 года была доставлена земля с братских могил из городов и сел Брянской области, из ряда городов-героев страны.

Источник: ТАСС


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