Ждут подорожания жилья из-за защиты дольщиков строители и риелторы в Бердске

Через несколько дней, с 1 июля, радикально изменятся правила в системе долевого строительства. Согласно новому закону, деньги дольщика не будут перечислять застройщику. Финансы покупателей останутся в банке на специальных эскроу-счетах. Снять их строители смогут только после завершения строительства и передачи ключей от квартиры покупателю.

Однако Минстрой предложил изменить срок перехода на новый закон. Так, крайний срок готовности домов, строящихся без эскроу, могут установить на 1 октября 2019 года. Предложение содержится в проекте постановления кабмина, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Так, с 1 июля до 1 октября девелоперы смогут продолжить строительство, однако без привлечения средств граждан, чтобы довести строительную готовность объектов до 30%. Продажи дольщикам квартир в домах с недостаточной строительной готовностью с 1 июля будут остановлены.

Потенциальные покупатели недвижимости в Бердске волнуются, что с 1 июля цены на жилье взлетят. Замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в начале 2019 года был уверен: горожанам бояться нечего. Ведь в Бердске надежные застройщики, которые в основном возводят высотки за свой счет, не прибегая к долевому строительству.

Риелтор крупной компании Нина поделилась своим мнением насчет нововведений в системе долевого строительства. Риелтор предположила, что после 1 октября закон снова «оттянут». Возможно, он никогда не начнет работать на рынке недвижимости.

-Ажиотажа нет никакого. Люди не понимают, что это за закон такой. Скорее всего, изменения долевом строительстве так и не произойдут. Власть будет потихоньку перекидывать закон, ведь это не реальная ситуация. В стране всего два-три банка смогут работать по эскроу-счетам, у остальных просто не хватит средств. Только единицы застройщиков по всей стране смогут размещать деньги у инвесторов и строить дома за свой счет, — предположила Нина.

Она отметила, что в Бердске наблюдается сезонный спад купли-продажи жилой недвижимости. К тому же за зиму подросли ставки на ипотечные кредиты. Но Центробанк их снизил и в скором времени рынок оживет.

— По идее цены на первичное жилье вырастут, а за ним потянется и вторичный рынок недвижимости. И это естественно. В преддверии изменений в системе долевого строительства, цены уже потихоньку поползли вверх. Застройщики не смогут безболезненно пережить реформу. Они будут брать заемные средства на строительство домов, а к стоимости готового жилья добавятся проценты за кредит, взятые застройщиками на возведение дома. По моему мнению, цены на жилье подорожают ощутимо, — подытожила Нина.

Юрист «СтройРегионСервис» Елена Зыкова пояснила «Курьер. Среда. Бердск», что покупателям не стоит бояться нововведения — это лишь очередная попытка защитить деньги будущих собственников квадратных метров от недобросовестных застройщиков. Однако Елена Васильевна солидарна с риелтором Ниной, что цены на жилье могут вырасти.

— С 2004 года федеральный закон № 214 предусматривал иную форму защиты дольщиков. Она называлась отчисление в компенсационный фонд. Мы вносили в него деньги и это делалось в интересах дольщиков. С 1 июля вводится новая форма обеспечения. Она схожа с банковской ячейкой, но не все банки могут принимать деньги по трехстороннему договору между дольщиком, банком и застройщиком. Поскольку закон запретил напрямую использовать деньги дольщика, то застройщикам придется строить дома за свой счет или при помощи проектного финансирования, — рассказала Елена Васильевна.

По мнению экспертов, огромный риск для многих дольщиков заключался в передаче денег застройщикам. Компании не всегда тратили миллионы по назначению. Поэтому чиновники и вышли с инициативой изменения системы долевого строительства. Теперь застройщикам придется строить дома в кредит или на свои собственные деньги. К 1 июля компании должны найти банк, который выдаст кредит на возведение дома или целого комплекса.

Однако не все банки готовы к реформе. Елена Зыкова общалась с несколькими представителями банков в Новосибирской области, чтобы найти подходящий для «СтройРегионСервиса» под проектное финансирование банк. В Бердске профинансировать строительство многоквартирных домов пока что могут лишь два банка.

-На одном из совещаний в Минстрое крупный банк России заявил, что сможет обеспечить проектным финансированием лишь 20-30 % застройщиков. Правительство отобрало около 60 банков, которые смогут работать по счетам эскроу и профинансировать строительные компании. Но часть банков не готова к реформе, другие не охватывают наш регион, — сообщила юрист «СтройРегионСервиса».

По словам Елены Зыковой, проектное финансирование застройщиков банками предполагает процент за пользование деньгами. Но эти затраты застройщиков лягут на плечи дольщиков и потенциальных покупателей квартир. Разумеется, цены на жилье вырастут. Но ни один банк России не может конкретизировать сумму процента за услуги проектного финансирования.

-В прессе публикуют рост цены на квадратный метр и на 10% и на 15%. Но точную сумму сейчас сложно назвать. Часть банков нарабатывает пилотные проекты, другие предлагают брать обычные кредиты. Стоимость жилья увеличится. Общая информация есть, но все сводится к индивидуальным условиям. Это зависит от положения застройщика, наличия имущества и кредитной истории, — пояснила Елена Васильевна.

По ее словам проблема в том, что законы меняются. Например, в ближайшее время готовятся два проекта по изменению ФЗ № 214. Новая схема не сложилась. И если со счетами эскроу более менее все понятно, то как поведут себя банки — неизвестно.

Юрист «СтройРегионСервиса» предположила, что спрос на жилье не упадет, даже при повышении цены за квадратный метр. Ведь в Бердске нет строительных площадок, но есть молодежь, которая зарабатывает деньги и обзаводится своим жильем.

Как работает эскроу-счет

Для покупателей процедура приобретения жилья не сильно изменится. Разве что нужно будет открыть эскроу-счет, на который будут перечисляться деньги. В случае ипотечного кредитования, деньги банка и первоначальный взнос покупателя сразу останутся на эскроу-счете. В случае, если застройщик обанкротится, деньги вернут дольщику или за счет них будет завершено строительство дома. Все сделки будут страховаться агентством по страхованию вкладов до 10 миллионов рублей.

Недостроенные квартиры в высотках до 1 июля будут продаваться по старым правилам. Не переходить на эскроу-счета имеют право девелоперы проектов, стадия строительной готовности которых достигла 30 процентов, а доля проданного жилья — 10 процентов.

Процедура покупки таких квартир остается прежней — оформляется договор долевого участия, а деньги напрямую получает застройщик. В этом случае застройщик не понесет дополнительных затрат в виде обслуживания кредита в банке, а следовательно, может предложить покупателю выгодную цену.

Пару месяцев назад замдиректора «СтройРегионСервиса» Валентина Плотникова предполагала, что жилье в Бердске может подорожать. Ведь проценты, оплачиваемые банку за кредит на возведение жилого дома, будут заложены в стоимость готовой квартиры. Она предположила, что цены на жилье могут подняться на 20 %. По мнению экспертов, застройщикам придется искать компромисс с покупателем, предлагать хорошую цену, бонусы и скидки, чтобы не «уронить» продажи.