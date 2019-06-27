Ждут подорожания жилья из-за защиты дольщиков строители и риелторы в Бердске

Квартиры в новостройках Бердска зачастую покупают по ипотеке
Через несколько дней, с 1 июля, радикально изменятся правила в системе долевого строительства. Согласно новому закону, деньги дольщика не будут перечислять застройщику. Финансы покупателей останутся в банке на специальных эскроу-счетах. Снять их строители смогут только после завершения строительства и передачи ключей от квартиры покупателю.
Однако Минстрой предложил изменить срок перехода на новый закон. Так, крайний срок готовности домов, строящихся без эскроу, могут установить на 1 октября 2019 года. Предложение содержится в проекте постановления кабмина, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Так, с 1 июля до 1 октября девелоперы смогут продолжить строительство, однако без привлечения средств граждан, чтобы довести строительную готовность объектов до 30%. Продажи дольщикам квартир в домах с недостаточной строительной готовностью с 1 июля будут остановлены.
Потенциальные покупатели недвижимости в Бердске волнуются, что с 1 июля цены на жилье взлетят. Замглавы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в начале 2019 года был уверен: горожанам бояться нечего. Ведь в Бердске надежные застройщики, которые в основном возводят высотки за свой счет, не прибегая к долевому строительству.
Риелтор крупной компании Нина поделилась своим мнением насчет нововведений в системе долевого строительства. Риелтор предположила, что после 1 октября закон снова «оттянут». Возможно, он никогда не начнет работать на рынке недвижимости.
-Ажиотажа нет никакого. Люди не понимают, что это за закон такой. Скорее всего, изменения долевом строительстве так и не произойдут. Власть будет потихоньку перекидывать закон, ведь это не реальная ситуация. В стране всего два-три банка смогут работать по эскроу-счетам, у остальных просто не хватит средств. Только единицы застройщиков по всей стране смогут размещать деньги у инвесторов и строить дома за свой счет, — предположила Нина.
Она отметила, что в Бердске наблюдается сезонный спад купли-продажи жилой недвижимости. К тому же за зиму подросли ставки на ипотечные кредиты. Но Центробанк их снизил и в скором времени рынок оживет.
— По идее цены на первичное жилье вырастут, а за ним потянется и вторичный рынок недвижимости. И это естественно. В преддверии изменений в системе долевого строительства, цены уже потихоньку поползли вверх. Застройщики не смогут безболезненно пережить реформу. Они будут брать заемные средства на строительство домов, а к стоимости готового жилья добавятся проценты за кредит, взятые застройщиками на возведение дома. По моему мнению, цены на жилье подорожают ощутимо, — подытожила Нина.
Юрист «СтройРегионСервис» Елена Зыкова пояснила «Курьер. Среда. Бердск», что покупателям не стоит бояться нововведения — это лишь очередная попытка защитить деньги будущих собственников квадратных метров от недобросовестных застройщиков. Однако Елена Васильевна солидарна с риелтором Ниной, что цены на жилье могут вырасти.
— С 2004 года федеральный закон № 214 предусматривал иную форму защиты дольщиков. Она называлась отчисление в компенсационный фонд. Мы вносили в него деньги и это делалось в интересах дольщиков. С 1 июля вводится новая форма обеспечения. Она схожа с банковской ячейкой, но не все банки могут принимать деньги по трехстороннему договору между дольщиком, банком и застройщиком. Поскольку закон запретил напрямую использовать деньги дольщика, то застройщикам придется строить дома за свой счет или при помощи проектного финансирования, — рассказала Елена Васильевна.
По мнению экспертов, огромный риск для многих дольщиков заключался в передаче денег застройщикам. Компании не всегда тратили миллионы по назначению. Поэтому чиновники и вышли с инициативой изменения системы долевого строительства. Теперь застройщикам придется строить дома в кредит или на свои собственные деньги. К 1 июля компании должны найти банк, который выдаст кредит на возведение дома или целого комплекса.
Однако не все банки готовы к реформе. Елена Зыкова общалась с несколькими представителями банков в Новосибирской области, чтобы найти подходящий для «СтройРегионСервиса» под проектное финансирование банк. В Бердске профинансировать строительство многоквартирных домов пока что могут лишь два банка.
-На одном из совещаний в Минстрое крупный банк России заявил, что сможет обеспечить проектным финансированием лишь 20-30 % застройщиков. Правительство отобрало около 60 банков, которые смогут работать по счетам эскроу и профинансировать строительные компании. Но часть банков не готова к реформе, другие не охватывают наш регион, — сообщила юрист «СтройРегионСервиса».
По словам Елены Зыковой, проектное финансирование застройщиков банками предполагает процент за пользование деньгами. Но эти затраты застройщиков лягут на плечи дольщиков и потенциальных покупателей квартир. Разумеется, цены на жилье вырастут. Но ни один банк России не может конкретизировать сумму процента за услуги проектного финансирования.
-В прессе публикуют рост цены на квадратный метр и на 10% и на 15%. Но точную сумму сейчас сложно назвать. Часть банков нарабатывает пилотные проекты, другие предлагают брать обычные кредиты. Стоимость жилья увеличится. Общая информация есть, но все сводится к индивидуальным условиям. Это зависит от положения застройщика, наличия имущества и кредитной истории, — пояснила Елена Васильевна.
По ее словам проблема в том, что законы меняются. Например, в ближайшее время готовятся два проекта по изменению ФЗ № 214. Новая схема не сложилась. И если со счетами эскроу более менее все понятно, то как поведут себя банки — неизвестно.
Юрист «СтройРегионСервиса» предположила, что спрос на жилье не упадет, даже при повышении цены за квадратный метр. Ведь в Бердске нет строительных площадок, но есть молодежь, которая зарабатывает деньги и обзаводится своим жильем.
Как работает эскроу-счет
Для покупателей процедура приобретения жилья не сильно изменится. Разве что нужно будет открыть эскроу-счет, на который будут перечисляться деньги. В случае ипотечного кредитования, деньги банка и первоначальный взнос покупателя сразу останутся на эскроу-счете. В случае, если застройщик обанкротится, деньги вернут дольщику или за счет них будет завершено строительство дома. Все сделки будут страховаться агентством по страхованию вкладов до 10 миллионов рублей.
Недостроенные квартиры в высотках до 1 июля будут продаваться по старым правилам. Не переходить на эскроу-счета имеют право девелоперы проектов, стадия строительной готовности которых достигла 30 процентов, а доля проданного жилья — 10 процентов.
Процедура покупки таких квартир остается прежней — оформляется договор долевого участия, а деньги напрямую получает застройщик. В этом случае застройщик не понесет дополнительных затрат в виде обслуживания кредита в банке, а следовательно, может предложить покупателю выгодную цену.
Пару месяцев назад замдиректора «СтройРегионСервиса» Валентина Плотникова предполагала, что жилье в Бердске может подорожать. Ведь проценты, оплачиваемые банку за кредит на возведение жилого дома, будут заложены в стоимость готовой квартиры. Она предположила, что цены на жилье могут подняться на 20 %. По мнению экспертов, застройщикам придется искать компромисс с покупателем, предлагать хорошую цену, бонусы и скидки, чтобы не «уронить» продажи.
Ну вот опять, только Власть «даровала» по 450 тыс. на покрытие ипотеки многодетным семьям (и то не всем, условия определенные есть), дак теперь застройщик банковские проценты, от взятого кредита на постройку дома, включит в стоимость квартиры. И в чем плюс семье из 3-х и более детей, дали 450, отожмут все 900!
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Защита всегда стоит денег.
В данном случае государство обеспечило сохранность денег тех, кто вкладывает в строительство домов.
Да, с одной стороны это хорошо — обманутых дольщиков больше не будет при такой схеме.
Но да, это стоит денег и никуда не деться…
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На Южном уже коттеджи дорожают, нужно покупать скорее, а то можно не успеть.
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