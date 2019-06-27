Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

Проезжая для проверки реконструкции ул. Лунной в Бердске губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 июня, посмотрел результаты прошлогоднего ремонта дорог. В частности глава региона обратил внимание на облезлое дорожное ограждение, которое установили на ул. Красная Сибирь по президентской программе «Безопасные и качественные дороги».

Мэр Бердска Евгений Шестернин тоже возмущен качеством работы подрядчика. По его словам, администрацию сейчас судится с компанией из Кемерова, которая ставила забор, требуя устранить нарушения.

— Обратил внимание на качество работ по предыдущим годам. Мы сейчас ехали… Пресловутые ограждения — уже пошла коррозия. Это гарантийный случай и тоже нужно требовать, — акцентировал Травников.

— Уже в суде, — ответил глава Бердска Евгений Шестернин. — Мы не стали красить, потому что, когда подали заявление, возможно будет экспертиза. Внешний вид ужасный, мы понимаем…

— Дожимайте, — был категоричен глава региона. — А что подрядчик добровольно не хочет устранить?

А от кемеровский, залетный, — ответил Шестернин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский посоветовал самим покрасить после экспертизы, затем «освидетельствовать, заактировать и осметить» это, чтобы в суде уточнить исковое заявление и взыскать с подрядчика потраченные на покраску деньги.

Губернатор был удовлетворен тем, что власть держит прошлогодний дорожный ремонт на контроле и напомнил, что гарантийные обязательства должны неукоснительно исполняться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожанам в принципе не нравится дорожное ограждение, которое устанавливают в ходе реконструкции улиц и ремонта проезжей части по всему города. Бердчане сравнивают заборы с могильной оградкой.

Автор видео Анастасия Солодкова

