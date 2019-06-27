КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к в центре Бердска
Продам 1-к на берегу Обского залива
Продам 2ю Красная Сибирь 108
Продам 3ю Рогачёва 18а
Продам 2ю Кирова 5
Продам 1-к в носостройке
Продам большую 1-к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска

Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

ПАСЕ готова одобрить возвращение делегации РФ

Двенадцать медалистов выпустила школа №1 Бердска

Жалобу на вывоз мусора жители Бердска могут подать в систему «РЭО Радар»

Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ

Изменить федеральный закон ради распоряжения имуществом мечтают депутаты Бердска

Водитель Toyota сбил насмерть пешехода и влетел в столб. Погиб и пассажир

Два пилота погибли в авиакатастрофе пассажирского АН-24 в Бурятии

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

Губернатор указал на ржавый забор, установленный по президентской программе на ул. Красная Сибирь. Бердская власть по суду требует исполнения гарантийных обязательств.(ВИДЕО)

27.06.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Из за облезлой могильной ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин (на фото — слева) показал министру транспорта Анатолия Костылевскому и губернатору Андрею Травникову новую дорогу

Проезжая для проверки реконструкции ул. Лунной в Бердске губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 июня, посмотрел результаты прошлогоднего ремонта дорог. В частности глава региона обратил внимание на облезлое дорожное ограждение, которое установили на ул. Красная Сибирь по президентской программе «Безопасные и качественные дороги».

Мэр Бердска Евгений Шестернин тоже возмущен качеством работы подрядчика. По его словам, администрацию сейчас судится с компанией из Кемерова, которая ставила забор, требуя устранить нарушения.

— Обратил внимание на качество работ по предыдущим годам. Мы сейчас ехали… Пресловутые ограждения — уже пошла коррозия. Это гарантийный случай и тоже нужно требовать, — акцентировал Травников.

— Уже в суде, — ответил глава Бердска Евгений Шестернин. — Мы не стали красить, потому что, когда подали заявление, возможно будет экспертиза. Внешний вид ужасный, мы понимаем…

— Дожимайте, — был категоричен глава региона. — А что подрядчик добровольно не хочет устранить?

А от кемеровский, залетный, — ответил Шестернин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский посоветовал самим покрасить после экспертизы, затем «освидетельствовать, заактировать и осметить» это, чтобы в суде уточнить исковое заявление и взыскать с подрядчика потраченные на покраску деньги.

Губернатор был удовлетворен тем, что власть держит прошлогодний дорожный ремонт на контроле и напомнил, что гарантийные обязательства должны неукоснительно исполняться.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожанам в принципе не нравится дорожное ограждение, которое устанавливают в ходе реконструкции улиц и ремонта проезжей части по всему города. Бердчане сравнивают заборы с могильной оградкой.

Автор видео Анастасия Солодкова

Из за облезлой могильной ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

На ул. Лунной в ходе реконструкции установили такое же дорожное ограждение


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

(1) Комментарий

  1. Банкир

    Что же это за залётная фирма из Кемерово такая ? :-D
    Кто же её к нам залетел? =-O

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика