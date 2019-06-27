Реконструкция Лунной: Боимся забитых машинами дворов, заявили мэру жители Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин пообщался с горожанами
Сегодня, 27 июня, в Бердск заехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В сопровождении министра транспорта и дорожного хозяйства он посмотрел, как проходит реконструкция ул. Лунной. В целом глава региона, выслушав мэра Бердска и руководителя подрядной организации, положительно оценил ремонт одной из главных бердских дорог.
В ожидании губернатора жители Микрорайона задали главе Бердска Евгению Шестернину злободневный вопрос — об отсутствии парковок на отремонтированной ул. Лунной. Владимир Мякин полагает, что теперь автомобилисты, подъезжающие к магазинам и офисам на ул. Лунной, будут парковать свои машины во дворах соседних домов. Между тем, как парковочные места жители обустраивали возле домов для себя и за свой счет.
Глава города объяснил Владимиру суть реконструкции — обеспечить максимальную безопасность автомобилистам и пешеходам. Парковочные карманы по ГОСТу не предусмотрены на обновленной дороге в связи с появлением новых светофоров и пешеходных переходов.
По мнению Шестернина, предприниматели должны сами позаботиться об удобстве своих клиентов и покупателей.
— Нельзя на перекрестке делать парковочное пространство. Мы нашли альтернативу — сделали широкие заезды с дороги к магазинам, школе. С правой стороны реально разместить парковки, — ответил Мякину глава города.
Он пояснил, что администрация будет отслеживать, как собственники коммерческих зданий и помещений справляются с временной стоянкой автомобилей своих клиентов.
Автор видео Анастасия Солодкова
Владимир Мякин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что живет на ул. Рогачева и часто пользуется пространством перед перекрестком улиц Лунной и Космической. Ответ мэра его не совсем удовлетворил.
— Если вопрос парковок, а не въезда с дороги не будет решен, дворы ближайших домов будут забиты. Предприятиям-то надо вкладывать деньги в парковки? Но посмотрим, как поведет себя администрация. Время покажет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мякин.
Владимир Мякин беспокоится из-за отсутствия парковок
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Г Парковочные карманы по ГОСТу не предусмотрены на обновленной дороге в связи с появлением новых светофоров и пешеходных переходов.
По мнению Шестернина, предприниматели должны сами позаботиться об удобстве своих клиентов и покупателей.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/27/434553-rekonstrukciya-lunnoj-boimsya-zabityx-mashinami-dvorov-zayavili-meru-zhiteli-berdska
То есть, если предприниматели сами позаботятся об удобстве своих клиентов и покупателей, то и ГОСТ ИЗМЕНИТСЯ.?
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нет, неправильно.
Предприниматели пускай парковки для клиентов не на дороге делают, а внутри!
Неужели этого правда не понимаете сами?
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Где внутри, во дворах домов? Или спилить оставшиеся березки и сделать парковку под окнами?
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Ну стоят не городскую дорогу а скоростное шоссе. Зачем тратить деньги на карманы, а зимой еще снег убирать.
Возникает вопрос «бизнес» как будет получать разрешение на строительство парковок для клиентов, ради двух паковочных мест будут проводить публичные слушания, делать проект, платить за аренду земельного участка и т.п.
Город нужно строить для людей, а не люди должны подстраиваться под город.
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улицу Ленина расширить за счет мест парковщиков, полосу отдать исключительно для общественного транспорта…для удобства ГОРОЖАН!!!!
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Полностью поддерживаю:
1. забота о клиентах — это обязанность бизнеса
2. парковки для жителей дома должны быть на их домовой территории, а не на дороге
А итоги такие реконструкции:
— дорога получается гораздо лучше, удобнее и безопаснее чем было раньше
— то что вместо стоянок появились газоны — меня лично радует
— замена столбов освещения — замечательно и хорошо
— полная реконструкция тротуаров — замечательно и удобно
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Да прав мэр на 99 процентов. Магазинный бизнес должен быть озабочен в первую очередь удобствами для клиента, в том числе и парковкой. Мэрия в этом смысле должна лишь регулировать. Но использовать дорогу под парковки- это не правильно.
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Владимир Мякин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что живет на ул. Рогачева и часто пользуется пространством перед перекрестком улиц Лунной и Космической.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/27/434553-rekonstrukciya-lunnoj-boimsya-zabityx-mashinami-dvorov-zayavili-meru-zhiteli-berdska
Каким он там пространством пользуется и для каких целей? Беспокоится он о забитых машинами дворах. Ага, с Рогачева пришел побеспокоится. Казачок-провокатор засланный.
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Микронет сделали парковку полностью за свой счет, без привлечения бюджетных денег. И содержали они ее образцово — летом цветы, зимой всегда очищена. Клиентам было удобно и все всех устраивало.
Эта парковка была демонтирована с ремонтом Лунной. На этом месте ее уже сделать нельзя, Вот и вопрос: как еще предпринимателям позаботиться? и где взять место если его убрали?
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если вы так осведомлены, то расскажите:
оформлял ли микронет в пользование эту территорию? (аренда)
Если оформлял, то с ними все согласовано и вы просто не в курсе.
Если не оформлял — глупость наказуема.
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Таким образом может быть любое меценатство наказуемо… Даже если в собственность не оформляли — парковку сделали, ухаживали, чистили — все для людей, для города. Ведь Микронет тоже приносит свой доход в казну города в виде налогов. Так никакой предприниматель не станет ухаживать за своей территорией, покуда она у него не в собственности. А в собственность им никто участок газона под парковку не даст.
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при чем тут собственность? оформляется договор аренды с прописанным использование и условиями — вы не в курсе чтоли?
а про меценатство — это вы зря…. меценатство — это безвозмездная помощь. и ничего оно не гарантирует.
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