Реконструкция Лунной: Боимся забитых машинами дворов, заявили мэру жители Бердска

Сегодня, 27 июня, в Бердск заехал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В сопровождении министра транспорта и дорожного хозяйства он посмотрел, как проходит реконструкция ул. Лунной. В целом глава региона, выслушав мэра Бердска и руководителя подрядной организации, положительно оценил ремонт одной из главных бердских дорог.

В ожидании губернатора жители Микрорайона задали главе Бердска Евгению Шестернину злободневный вопрос — об отсутствии парковок на отремонтированной ул. Лунной. Владимир Мякин полагает, что теперь автомобилисты, подъезжающие к магазинам и офисам на ул. Лунной, будут парковать свои машины во дворах соседних домов. Между тем, как парковочные места жители обустраивали возле домов для себя и за свой счет.

Глава города объяснил Владимиру суть реконструкции — обеспечить максимальную безопасность автомобилистам и пешеходам. Парковочные карманы по ГОСТу не предусмотрены на обновленной дороге в связи с появлением новых светофоров и пешеходных переходов.

По мнению Шестернина, предприниматели должны сами позаботиться об удобстве своих клиентов и покупателей.

— Нельзя на перекрестке делать парковочное пространство. Мы нашли альтернативу — сделали широкие заезды с дороги к магазинам, школе. С правой стороны реально разместить парковки, — ответил Мякину глава города.

Он пояснил, что администрация будет отслеживать, как собственники коммерческих зданий и помещений справляются с временной стоянкой автомобилей своих клиентов.

Автор видео Анастасия Солодкова



Владимир Мякин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что живет на ул. Рогачева и часто пользуется пространством перед перекрестком улиц Лунной и Космической. Ответ мэра его не совсем удовлетворил.

— Если вопрос парковок, а не въезда с дороги не будет решен, дворы ближайших домов будут забиты. Предприятиям-то надо вкладывать деньги в парковки? Но посмотрим, как поведет себя администрация. Время покажет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Мякин.