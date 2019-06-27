Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

Жители Южного уже выходили на митинг, чтобы отвоевать парк в микрорайоне
Народные избранники собрались сегодня, 27 июня, на 30-й сессии депутатов. В числе многих вопросов повестки дня, горсовет рассмотрел предложения, связанные с изменением территориального зонирования нескольких земельных участков. Так, участки площадью 2134 кв. метров, 12 959 кв. метров, и 8 926 кв. метров изменятся с зоны Ж-2 ( зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 ( зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа) и зону Ж-4 ( среднеэтажной и многоэтажной смешанной жилой застройки 5-10 этажей).
Во всех трех случаях в администрацию Бердска обратился бизнесмен Виктор Голубев. Начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев сообщил народным избранникам, что изменения в зонирование необходимо произвести, так как проект планировки микрорайона Южного изменился.
-Это будут вкрапления в жилую индивидуальную застройку? Люди постфактум узнают о таких изменениях и начинают возмущаться. Вы как-то информировали население? Понимаю, что по данному участку могут быть возмущения жителей, когда посредине Ж-2 возникает многоэтажное строительство, — высказалась депутат Елена Белова.
Федор Каравайцев пояснил, что изменения в проекте планировки рассматривались на публичных слушаниях. Кроме того, что вокруг земельного участка уже прилегают 3-этажные дома.
Депутаты согласились с предложением Каравайцева и проголосовали за предложение Виктора Голубева.
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Депутаты Бердска когда-нибудь что то НЕ РАЗРЕШИЛИ сделать бизнесмену Голубеву?
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так там же вроде большинство депутатов его. Как тут запрещать
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Из новости непонятно: какое решение приняли депутаты?
То что Голубев обратился с просьбой изменить — понятно.
И итог каков?
P.S. По совету многих на заголовок теперь вообще внимания не обращаю — там обычно ерунда написана и смысл может вообще не иметь ничего общего с сутью
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Да и самый сильный человек Александр Карелин прислал своего ……. чтоб земельку правильно депутаты порешали А Мы надеемся на власть в погонах . Да 90 в отстое .Молодцы выходцы из тех времен набрались опыта денег ивласти .
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