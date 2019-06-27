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Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

Некоторые народные избранники опасаются очередной волны возмущения горожан.

27.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Построить 5 этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

Жители Южного уже выходили на митинг, чтобы отвоевать парк в микрорайоне

Народные избранники собрались сегодня, 27 июня, на 30-й сессии депутатов. В числе многих вопросов повестки дня, горсовет рассмотрел предложения, связанные с изменением территориального зонирования нескольких земельных участков. Так, участки площадью 2134 кв. метров, 12 959 кв. метров, и 8 926 кв. метров изменятся с зоны Ж-2 ( зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 ( зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа) и зону Ж-4 ( среднеэтажной и многоэтажной смешанной жилой застройки 5-10 этажей).

Во всех трех случаях в администрацию Бердска обратился бизнесмен Виктор Голубев. Начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев сообщил народным избранникам, что изменения в зонирование необходимо произвести, так как проект планировки микрорайона Южного изменился.

-Это будут вкрапления в жилую индивидуальную застройку? Люди постфактум узнают о таких изменениях и начинают возмущаться. Вы как-то информировали население? Понимаю, что по данному участку могут быть возмущения жителей, когда посредине Ж-2 возникает многоэтажное строительство, — высказалась депутат Елена Белова.
Федор Каравайцев пояснил, что изменения в проекте планировки рассматривались на публичных слушаниях. Кроме того, что вокруг земельного участка уже прилегают 3-этажные дома.

Депутаты согласились с предложением Каравайцева и проголосовали за предложение Виктора Голубева.


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(4) Комментариев

  1. Господин

    Депутаты Бердска когда-нибудь что то НЕ РАЗРЕШИЛИ сделать бизнесмену Голубеву? :)

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  2. Аноним

    Из новости непонятно: какое решение приняли депутаты?
    То что Голубев обратился с просьбой изменить — понятно.
    И итог каков?

    P.S. По совету многих на заголовок теперь вообще внимания не обращаю — там обычно ерунда написана и смысл может вообще не иметь ничего общего с сутью

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  3. Алесандр

    Да и самый сильный человек Александр Карелин прислал своего ……. чтоб земельку правильно депутаты порешали А Мы надеемся на власть в погонах . Да 90 в отстое .Молодцы выходцы из тех времен набрались опыта денег ивласти .

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