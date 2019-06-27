Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

Народные избранники собрались сегодня, 27 июня, на 30-й сессии депутатов. В числе многих вопросов повестки дня, горсовет рассмотрел предложения, связанные с изменением территориального зонирования нескольких земельных участков. Так, участки площадью 2134 кв. метров, 12 959 кв. метров, и 8 926 кв. метров изменятся с зоны Ж-2 ( зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 ( зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа) и зону Ж-4 ( среднеэтажной и многоэтажной смешанной жилой застройки 5-10 этажей).

Во всех трех случаях в администрацию Бердска обратился бизнесмен Виктор Голубев. Начальник управления градостроительства Бердска Федор Каравайцев сообщил народным избранникам, что изменения в зонирование необходимо произвести, так как проект планировки микрорайона Южного изменился.

-Это будут вкрапления в жилую индивидуальную застройку? Люди постфактум узнают о таких изменениях и начинают возмущаться. Вы как-то информировали население? Понимаю, что по данному участку могут быть возмущения жителей, когда посредине Ж-2 возникает многоэтажное строительство, — высказалась депутат Елена Белова.

Федор Каравайцев пояснил, что изменения в проекте планировки рассматривались на публичных слушаниях. Кроме того, что вокруг земельного участка уже прилегают 3-этажные дома.

Депутаты согласились с предложением Каравайцева и проголосовали за предложение Виктора Голубева.