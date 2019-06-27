Более 1 млрд рублей должны за капремонт жители Новосибирской области

Задолженность по взносам на капремонт имеют 105 тыс. жителей области.

По данным регионального Фонда модернизации ЖКХ, по состоянию на 1 июня собираемость взносов на капремонт на счете регионального оператора составляет 89,5%, что ниже среднероссийского показателя на 5,5%.

В фонде корреспонденту РБК Новосибирск рассказали, что долги по взносам на капремонт имеют 105 тыс. жителей области. Общая сумма задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт со сроком давности более 3 месяцев составила более 1 млрд руб.

Заместитель исполнительного директора регионального Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Белоусов рассказал корреспонденту РБК Новосибирск, что сотрудниками фонда проведена судебная работа по более чем 40% задолженности.

«При наличии задолженности свыше полугода должнику поступает автоматизированное сообщение на телефонный номер с напоминанием о необходимости погасить образовавшийся долг. Как показывает практика, эти напоминания хорошо работают со свежими долгами, давностью до года. Если долги старше, мы взыскиваем их через суд, за прошлый год фондом подано почти 29 тысяч исковых заявлений», — рассказал Белоусов. До конца года планируется направить в суд еще 40 тыс. заявлений.

Белоусов сообщил о проблемах, возникающих в фонде со взысканием задолженности. Так, 130 млн руб. приходится на помещения, не поставленные на кадастровый учет, либо информация об их собственнике отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости. «В результате, доказать в суде принадлежность помещения к конкретному собственнику невозможно. Как правило, такие помещения используются федеральными органами госвласти или приватизированы в органах БТИ до 1998 года», — пояснил Белоусов.

Случается, что в выписках из ЕГРН, получаемых региональным оператором, отсутствует информация о дате рождения и месте регистрации собственника помещения. «При этом данные сведения имеются в Росреестре, — отмечает замначальника Фонда. — В связи с этим затруднено взыскание задолженности с физических лиц, являющихся собственниками нежилых помещений, так как заявление в суд должно подаваться по месту их регистрации».

Источник: РБК