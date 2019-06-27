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Два пилота погибли в авиакатастрофе пассажирского АН-24 в Бурятии

Всего на борту находилось до 42 пассажиров. По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, 14 человек, летевших в самолете, обратились за медицинской помощью. (ВИДЕО)

27.06.2019 Фото: с сайта tvatv.ru Нет комментариев
 
Два пилота погибли в авиакатастрофе пассажирского АН 24 в Бурятии
Глава Бурятии держит на контроле ситуацию с авиа происшествием в аэропорту Нижнеангарска. Там совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов. Пассажиры живы, сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев, сообщает  tvatv.ru.

Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения.

— Самолет АН-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск сегодня утром. В аэропорту п. Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет АН-24 заходя на посадку, сошел за пределы взлетно-посадочной полосы. При торможении воздушное судно развернуло, в дальнейшем оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся.

В настоящее время на месте происшествия работают 3 расчета ГПС и 2 ДПК. Глава республики поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями», — сказал источник. Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. «Садился самолет с «разнотягом» в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.
Видео youtube Baikal Daily

 


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