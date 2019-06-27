Двенадцать медалистов выпустила школа №1 Бердска

В 2019 году из 553 выпускников медалистами стали 49 школьников.

В 2018 году медаль «За особые успехи в учении» получили 44 бердчанина.

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова, больше всего медалистов в школе №1- 12, в лицее №6 — 11, в лицее №7- 5 человек.

100 баллов по ЕГЭ по русскому языку получили Анастасия Балаева и Екатерина Марюшкина. Мария Кошечкина набрала максимальное количество баллов по химии. Все 100-бальницы по ЕГЭ -выпускницы школы №1.

Выпускной бал состоится 27 июня в 17.00. Традиционно, торжественный праздник для выпускников пройдет на площади Горького. Лучшие школьники Бердска по ковровой дорожке поднимутся на сцену и получат награды из рук представителей бердской и новосибирской власти. Каждый медалист получит сертификат на 1000 рублей.