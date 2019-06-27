КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к в центре Бердска
Продам 1-к на берегу Обского залива
Продам 2ю Красная Сибирь 108
Продам 3ю Рогачёва 18а
Продам 2ю Кирова 5
Продам 1-к в носостройке
Продам большую 1-к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Лекарства от депрессии и эпилепсии ускоряют деменцию и маразм

За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска

Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

Построить 5-этажки в Южном бизнесмену Голубеву разрешили депутаты Бердска

ПАСЕ готова одобрить возвращение делегации РФ

Двенадцать медалистов выпустила школа №1 Бердска

Жалобу на вывоз мусора жители Бердска могут подать в систему «РЭО Радар»

Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ

Изменить федеральный закон ради распоряжения имуществом мечтают депутаты Бердска

Водитель Toyota сбил насмерть пешехода и влетел в столб. Погиб и пассажир

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Привет от самого сильного человека на земле Александра Карелина передал его помощник жителям Бердска

Алексей Кондрашкин посоветовал чиновникам освоить все деньги, а депутатам хорошо отдохнуть во время каникул.

27.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 2 коммент.
 
Привет от самого сильного человека на земле Александра Карелина передал его помощник жителям Бердска

Народные избранники отправились в отпуск

Поздравил с каникулами депутатом Бердска помощник депутата Госдумы Александра Карелина Алексей Кондрашкин, помощник депутата оказался в Бердске благодаря поручению Карелина. Напомним, народные избранники сегодня, 27 июня, провели последнюю сессию перед отпуском.

— К великому сожалению, так уж получается, что наш с вами депутат работает практически постоянно в Москве, где немножечко изменилась дисциплина. Если раньше можно было голосовать вместо выбывшего, то сейчас Володин ( спикер Госдумы — прим. ред.) поставил вопрос так, что там нужно постоянно быть. Александр Александрович очень много выполняет поручений президента, правительства, Госдумы связанные с разъездом по стране. В Новосибирске он бывает нечасто. О том настроении, которое у вас есть, конструктивный настрой на работу, он знает. О работе Бердска его жизни о людях он тоже в курсе. Александр Александрович просил передать вам большой привет, всяческие добрые пожелания, закончить год хорошо. Администрации — освоить все те деньги небольшие, я понимаю, денег много не бывает, те работы, которые запланированы по ремонту и благоустройству дорог и в других сферах социального развития, — выступил перед депутатами помощник Карелина.

Алексей Кондрашкин отметил, что депутатам Бердска повезло, ведь в следующем году в городе не запланированы выборы в совет депутатов. Чего не сказать о Новосибирске, в котором, по его словам, грядут «тяжелые выборы». Помощник депутата Госдумы пожелал хорошего отпуска всем народным избранникам Бердска.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Лекарства от депрессии и эпилепсии ускоряют деменцию и маразм За деньги переводили учеников в 10 класс в школе Новосибирска Из-за облезлой «могильной» ограды вдоль дороги судится с подрядчиком из Кемерова мэрия Бердска

(2) Комментариев

  1. :)

    первомайским особое передал? :-D

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Алесандр

    Заголовок не правильный.Голубеву тоже землю дали под застройку после везита Са Саныча?

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика