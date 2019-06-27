Привет от самого сильного человека на земле Александра Карелина передал его помощник жителям Бердска

Поздравил с каникулами депутатом Бердска помощник депутата Госдумы Александра Карелина Алексей Кондрашкин, помощник депутата оказался в Бердске благодаря поручению Карелина. Напомним, народные избранники сегодня, 27 июня, провели последнюю сессию перед отпуском.

— К великому сожалению, так уж получается, что наш с вами депутат работает практически постоянно в Москве, где немножечко изменилась дисциплина. Если раньше можно было голосовать вместо выбывшего, то сейчас Володин ( спикер Госдумы — прим. ред.) поставил вопрос так, что там нужно постоянно быть. Александр Александрович очень много выполняет поручений президента, правительства, Госдумы связанные с разъездом по стране. В Новосибирске он бывает нечасто. О том настроении, которое у вас есть, конструктивный настрой на работу, он знает. О работе Бердска его жизни о людях он тоже в курсе. Александр Александрович просил передать вам большой привет, всяческие добрые пожелания, закончить год хорошо. Администрации — освоить все те деньги небольшие, я понимаю, денег много не бывает, те работы, которые запланированы по ремонту и благоустройству дорог и в других сферах социального развития, — выступил перед депутатами помощник Карелина.

Алексей Кондрашкин отметил, что депутатам Бердска повезло, ведь в следующем году в городе не запланированы выборы в совет депутатов. Чего не сказать о Новосибирске, в котором, по его словам, грядут «тяжелые выборы». Помощник депутата Госдумы пожелал хорошего отпуска всем народным избранникам Бердска.