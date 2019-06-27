Шок: двое детей за час утонули в водоемах Новосибирской области

В Новосибирской области организованы проверки по фактам утопления в воде двух малолетних детей
Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти 6-летнего ребенка в селе Поваренка Коченевского района Новосибирской области.
Предварительно установлено, что 26 июня 2019 года четверо малолетних детей, проживающих в с. Поваренка Коченевского района, около 18 часов пошли купаться на реку Чик в отсутствии взрослых. Во время купания двое малолетних начали тонуть, одного из них спас местный житель, а второго ребенка спасти не удалось. Тело погибшего ребенка было обнаружено через непродолжительное время в воде реки.
Через час после случившегося, в городе Каргате Новосибирской области, в реке Каргат при аналогичных обстоятельствах утонул 16-летний подросток. До настоящего времени тело погибшего не обнаружено, проводятся поисковые мероприятия.
Следователями следственного отдела по указанным случаям организовано проведение проверок, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествий. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах.
Ежегодно в летний период времени в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на воде. Граждане не соблюдают меры безопасности во время купания в неположенных местах, порой при этом, употребляя спиртные напитки, устраивают опасные игры в воде, оставляют без присмотра детей.
Следственное управление СК России по Новосибирской области убедительно просит ознакомиться жителей и гостей области с правилами поведения на воде:
• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!
• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.
• Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.
• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.) в сведенную мышцу.
• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
Источник: Следком