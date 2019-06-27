Шок: двое детей за час утонули в водоемах Новосибирской области

Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту смерти 6-летнего ребенка в селе Поваренка Коченевского района Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 26 июня 2019 года четверо малолетних детей, проживающих в с. Поваренка Коченевского района, около 18 часов пошли купаться на реку Чик в отсутствии взрослых. Во время купания двое малолетних начали тонуть, одного из них спас местный житель, а второго ребенка спасти не удалось. Тело погибшего ребенка было обнаружено через непродолжительное время в воде реки.

Через час после случившегося, в городе Каргате Новосибирской области, в реке Каргат при аналогичных обстоятельствах утонул 16-летний подросток. До настоящего времени тело погибшего не обнаружено, проводятся поисковые мероприятия.

Следователями следственного отдела по указанным случаям организовано проведение проверок, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествий. Кроме того, в ходе проверочных мероприятий будет дана принципиальная оценка деятельности должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Ежегодно в летний период времени в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на воде. Граждане не соблюдают меры безопасности во время купания в неположенных местах, порой при этом, употребляя спиртные напитки, устраивают опасные игры в воде, оставляют без присмотра детей.

Следственное управление СК России по Новосибирской области убедительно просит ознакомиться жителей и гостей области с правилами поведения на воде:

• Не позволяйте детям ходить купаться без взрослых. Отдыхая с детьми на берегу водоема, не выпускайте ребенка из поля зрения!

• Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, детских купальнях, бассейнах.

• Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга.

• В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.) в сведенную мышцу.

• Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи двигающегося теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.

• Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

• Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающимися, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

• Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.

Источник: Следком