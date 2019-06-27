Рожать вместо учебы посоветовала чиновница из Владимира

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, призвавшая отдать предпочтение ранним родам вместо образования, заработала за 2018 год чуть более 900 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Чиновница задекларировала квартиру площадью 64,9 квадратных метра. Кроме того, в пользовании Арсениной есть еще одна квартира площадью 57 квадратных метров.

В 2017 году ее годовой доход составил почти 865 тысяч рублей.

Во вторник во владимирском областном Доме молодежи Арсеньева выступила с заявлением о том, что девушкам стоит отдать предпочтение не получению образования, а рождению ребенка. По ее мнению, это хорошо скажется как на их здоровье, так и на здоровье всего поколения. Арсенина отметила, что девушкам не стоит воспринимать детей как обузу.

Губернатор области Владимир Сипягин прокомментировал слова чиновницы, отметив, что она высказала свое мнение как врач. Он подчеркнул, что для государства уровень образования населения так же значим, как и показатели рождаемости.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рожать лучше всего после 20 лет.

Источник: РИА Новости