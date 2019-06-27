Мертвые души «изгнать» из мэрии потребовал депутат Бердска

Депутат Андрей Некрасов поинтересовался судьбой пустующего отдела в мэрии
Горсовет Бердска собрался сегодня, 27 июня, на очередной 30 сессии депутатов, чтобы обсудить 24 вопроса.
Перед народными избранниками выступила начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Лыкова, предложив внести изменения в решение Совета депутатов об утверждении структуры администрации Бердска.
Чиновница пояснила, что в горадминистрации существует структурная единица «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», финансовое обеспечение которой происходит за счет субвенций из регионального бюджета. Ее основной задачей является обеспечение деятельности городской комиссии с похожим названием — комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Бердска.
Из министерства труда и соцразвития Новосибирской области поступило письмо с предложением создать в горадминистрации отдела, обеспечивающего деятельность муниципальной комиссии ПДН. Региональная власть посоветовала заменить в структуре мэрии «комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав» на «отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
— Предлагается рассмотреть вопрос об изменении названия структурной единицы на более соответствующему его функционалу, — подытожила Евгения Лыкова.
Депутат Андрей Некрасов обратился к начальнице отдела кадров с вопросом, который уже озвучил ранее на профильном комитете.
-Отдела образования, культуры спорта и молодежной политики существует, но не одного специалиста там нет. Отдел повис в воздухе, Коржов ушел на повышение. Какова судьба отдела? — обратился к докладчице депутат.
По словам Евгении Лыковой на 30-ю сессии вынесен вопрос лишь об изменении названия комиссии по делам несовершеннолетних. Но предложение народного избранника отдела кадров обязательно рассмотрит, ведь в ближайшее время в структуре мэрии грядут изменения.
— Я не согласен с вашим ответом.В проекте решения под цифрой 7 стоит этот отдел. Специалистов нет, никого нет, а отдел существует. Зачем нужны гоголевские мертвые души? — был категоричен Андрей Некрасов.
Горсовет проголосовал за предложение Евгении Лыковой, предполагая, что в скором времени решится судьба «зависшего» отдела.
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Название статьи можно расценить как заявление в прокуратуру.
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А сколько еще человек пенсионного и предпенсионного возраста там просто сидят, подписывают бумажки и получают зарплату? А сколько заместителей, заместителей заместителей, помощников главы и помощников помощников там? Всех родственников устроили на теплое место?
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А что там делает Некрасов?Штаны просиживает!!!
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Не только,а еще и зарплату получает и стаж идет. Он же отставник.
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Зарплату получает только спикер и его зам. Депутаты у нас в Бердске зарплату не получают
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