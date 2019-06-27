КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам/обмен
продам
Продам 2-к на Островского
продам
продам
продам
Продам 1-к в центре Бердска
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Реконструкция Лунной: Боимся забитых машинами дворов, заявили мэру жители Бердска

Клюшку и форму «Кристалла» подарил крупный бизнесмен Голубев на выпускном лицею №7 Бердска

Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ

Конфисковывать машины после «пьяных» ДТП согласился Медведев

Под палящим солнцем в 33-градусную жару выпускники-2019 простились со школой в Бердске

Мертвые души «изгнать» из мэрии потребовал депутат Бердска

Жить без мобильника и интернета разучились россияне

Сократили выдачу ипотеки на 31% российские банки

Рожать вместо учебы посоветовала чиновница из Владимира

За танцы на Кургане Бессмертия заплатит штраф 30 тыс. рублей жительница Брянска

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Мертвые души «изгнать» из мэрии потребовал депутат Бердска

Чиновники предложили поменять структуру горадминистрации. В частности, поменять изменить комиссии ПДН и защите их прав. Депутат Некрасов попросил ликвидировать несуществующий отдел в администрации.

27.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 5 коммент.
 
Мертвые души изгнать из мэрии потребовал депутат Бердска

Депутат Андрей Некрасов поинтересовался судьбой пустующего отдела в мэрии

Горсовет Бердска собрался сегодня, 27 июня, на очередной 30 сессии депутатов, чтобы обсудить 24 вопроса.

Перед народными избранниками выступила начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Лыкова, предложив внести изменения в решение Совета депутатов об утверждении структуры администрации Бердска.

Чиновница пояснила, что в горадминистрации существует структурная единица «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», финансовое обеспечение которой происходит за счет субвенций из регионального бюджета. Ее основной задачей является обеспечение деятельности городской комиссии с похожим названием — комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Бердска.

Из министерства труда и соцразвития Новосибирской области поступило письмо с предложением создать в горадминистрации отдела, обеспечивающего деятельность муниципальной комиссии ПДН. Региональная власть посоветовала заменить в структуре мэрии «комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав» на «отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

— Предлагается рассмотреть вопрос об изменении названия структурной единицы на более соответствующему его функционалу, — подытожила Евгения Лыкова.

Депутат Андрей Некрасов обратился к начальнице отдела кадров с вопросом, который уже озвучил ранее на профильном комитете.

-Отдела образования, культуры спорта и молодежной политики существует, но не одного специалиста там нет. Отдел повис в воздухе, Коржов ушел на повышение. Какова судьба отдела? — обратился к докладчице депутат.

По словам Евгении Лыковой на 30-ю сессии вынесен вопрос лишь об изменении названия комиссии по делам несовершеннолетних. Но предложение народного избранника отдела кадров обязательно рассмотрит, ведь в ближайшее время в структуре мэрии грядут изменения.

— Я не согласен с вашим ответом.В проекте решения под цифрой 7 стоит этот отдел. Специалистов нет, никого нет, а отдел существует. Зачем нужны гоголевские мертвые души? — был категоричен Андрей Некрасов.

Горсовет проголосовал за предложение Евгении Лыковой, предполагая, что в скором времени решится судьба «зависшего» отдела.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фото: найден кот породы Сфинкс Против очередей: Потребовал открыть новые кассы по оплате услуг ЖКХ мэр Бердска Реконструкция Лунной: Боимся забитых машинами дворов, заявили мэру жители Бердска

(5) Комментариев

  1. Аноним

    Название статьи можно расценить как заявление в прокуратуру.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Аноним

    А сколько еще человек пенсионного и предпенсионного возраста там просто сидят, подписывают бумажки и получают зарплату? А сколько заместителей, заместителей заместителей, помощников главы и помощников помощников там? Всех родственников устроили на теплое место?

    Thumb up 14 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика