Мертвые души «изгнать» из мэрии потребовал депутат Бердска

Горсовет Бердска собрался сегодня, 27 июня, на очередной 30 сессии депутатов, чтобы обсудить 24 вопроса.

Перед народными избранниками выступила начальник отдела муниципальной службы и кадров Евгения Лыкова, предложив внести изменения в решение Совета депутатов об утверждении структуры администрации Бердска.

Чиновница пояснила, что в горадминистрации существует структурная единица «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», финансовое обеспечение которой происходит за счет субвенций из регионального бюджета. Ее основной задачей является обеспечение деятельности городской комиссии с похожим названием — комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Бердска.

Из министерства труда и соцразвития Новосибирской области поступило письмо с предложением создать в горадминистрации отдела, обеспечивающего деятельность муниципальной комиссии ПДН. Региональная власть посоветовала заменить в структуре мэрии «комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав» на «отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

— Предлагается рассмотреть вопрос об изменении названия структурной единицы на более соответствующему его функционалу, — подытожила Евгения Лыкова.

Депутат Андрей Некрасов обратился к начальнице отдела кадров с вопросом, который уже озвучил ранее на профильном комитете.

-Отдела образования, культуры спорта и молодежной политики существует, но не одного специалиста там нет. Отдел повис в воздухе, Коржов ушел на повышение. Какова судьба отдела? — обратился к докладчице депутат.

По словам Евгении Лыковой на 30-ю сессии вынесен вопрос лишь об изменении названия комиссии по делам несовершеннолетних. Но предложение народного избранника отдела кадров обязательно рассмотрит, ведь в ближайшее время в структуре мэрии грядут изменения.

— Я не согласен с вашим ответом.В проекте решения под цифрой 7 стоит этот отдел. Специалистов нет, никого нет, а отдел существует. Зачем нужны гоголевские мертвые души? — был категоричен Андрей Некрасов.

Горсовет проголосовал за предложение Евгении Лыковой, предполагая, что в скором времени решится судьба «зависшего» отдела.