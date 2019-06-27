Конфисковывать машины после «пьяных» ДТП согласился Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил включить в новый Кодекс об административных нарушениях возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Он заявил об этом на заседании Госсовета. Лишать пьяных водителей машин за ДТП ранее предложил глава МВД Владимир Колокольцев.
Также премьер поддержал идею ввести административную ответственность за проезд по платным дорогам без оплаты. Он согласился, что такая мера «назрела».
Министр внутренних дел ранее сообщил, что его ведомство уже внесло в правительство предложения по ужесточению наказания водителей, садящихся за руль в пьяном виде. Он сравнил передачу машин собственником в пользование неблагонадежному гражданину с передачей зарегистрированного оружия.
«Почему-то практически нет случаев передачи собственником зарегистрированного огнестрельного оружия иному гражданину, который потом в пьяном виде будет этим источником повышенной опасности пользоваться. Автомобиль — это тоже источник повышенной опасности, и передавать его гражданину, который потом совершит трагические последствия, — это крайне недопустимо», — сказал Колокольцев. Он напомнил, что если после пьяного ДТП машину конфискуют, собственник сможет подать регрессный иск к нарушителю.
Закрепить возможность конфискации автомобиля за пьяное вождение законодательно МВД предложило в мае 2019 года.
Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев тогда предположил, что перспектива конфискации не остановит автомобилистов, которые могут сесть за руль пьяными. «Такая мера приведет к тому, что пострадает большое количество невинных людей. Не всегда те, кто управляет автомобилем, является его собственником, а значит, в таких случаях пострадают невинные автовладельцы, что несправедливо», — говорил он в мае. Канаев отметил, что в мировой практике приоритет отдается профилактике правонарушений, тогда как к нас государство «думает постфактум, когда человек уже что-либо совершит».
Ранее в июне правительство подготовило поправки о штрафах в 2500 рублей за проезд по платной дороге без оплаты. Об этом писала «Парламентская газета». Чиновники считают, что это необходимо для запуска системы freeflow, позволяющей отказаться от шлагбаумов на пунктах взимания платы.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Давно пора!
По другому с этими пьяными убийцами (потенциальными) за рулем бороться невозможно — никакой ответственности и понимания!
15 1
Это очередной налог на бедных, вы не знали что у богатых есть целый автопарки в собственности? Очередная полумера! Только конфискация прав у алкашей пожизненно!
5 6
какой налог?
о чем вы?
или возможность бедным ездить бухими на машине — это прям жизненная необходимость?
ну ей богу, ну совсем уж бред какой то несете же
10 3
«ну совсем уж бред какой то несете же»
Это у бедняка одна машина, изъял и он безлошадный! А у барыг от 20 машин и значит он имеет право ездить под алкашкой и наркатой, если он за прошлый пьяный дебош сдал одну пешехододавилку? Головой сам подумал?
3 8
то есть бедняку ездить бухим можно и наказывать его не стоит.
я правильно вашу логику уловил?
7 3
Значит богач всегда прав, даже если он пьян или под кайфом и законы на него не действуют?
2 6
на вопрос мой ответите?
Я то вам отвечу. Причем просто и понятно:
я за правовое государство, вкотором все равны перед законом независимо ни от чего.
Будь ты нищий или олигарх — наказание должно быть неотвратимо.
При этом размер наказания надо указывать относительный: процент от дохода, или вот машина например.
Ведь если и бедняка заберут за пьянку его старую шоху, цена которой в базарный день не выше 30 тысяч рублей — это одно. А если у мажорчика отожмут его ламборгини/мазератти — это другие деньги.
Так — правильно.
5 1
Да? Это прямое посягательство на частную собственность! А если она кредитная? Дальше квартиры в ход пойдут?
1 16
вас кто то заставляет пьяным за руль лезть?
жить без этого не можете?
ПОЧЕМУ вы считаете, что имеете права нарушать закону и подвергать окружающих опасности, а сами при этом неприкосновенны???
17 1
вас кто то заставляет пьяным за руль лезть?
жить без этого не можете?
========================
а вы у Голунова спросите, кто его заставлял наркоту делать и сбывать? вы думаете, если вы ездите трезвым, вас этот беспредел не коснётся? «товарищ сталин, произошла чудовищная ошибка!»
1 6
обратиться в независимую экспертизу медицинскую религия не позволяет, как и опротестовать какое угодно решение если есть основания (причем со взысканием морального вреда)?
2 1
У вас все с головой в порядке? Я разве сказал что это хорошо бухим ездить? Я про нарушение прав собственности. Сходите в больничку. В РФ к сожалению таких живёт 76% . На этом и срабатывают всякие из правительства
2 11
Бухают за рулём 76%?
7 0
количество пойманных пьяными за рулем на самом деле ужасает.
ни лишение прав, ни штраф в 30 тысяч — ничего не страшно им….
остается действовать жестко: забирать машину. Считаю что это правильно и некоим образом нормальных людей вообще не коснется.
А если и это не поможет — я бы предложил еще срок реальный для таких упырей предусмотреть
7 1
Считаю что это правильно и некоим образом нормальных людей вообще не коснется.
===========================
0 5
Однозначно конфисковать автомобиль, а в случае использования чужого еще и арестовывать имущество на компенсацию владельцу автомобиля.
10 3
М..ды…Классовый подход рулит . Типа, бедняку с одной машиной простительно, а богачу на «Лексусе» — нет.
Но б/у-«Жигулёнок» за $700 даже при классовом подходе сбивает людей не хуже.
5 1
«очередной налог на бедных»…уточним: на пьяных автомобилистов, в том числе и бедных.
5 0