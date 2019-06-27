Против очередей: Потребовал открыть новые кассы по оплате услуг ЖКХ мэр Бердска

Власть Бердска после многочисленных жалоб горожан на давку в кассах по оплате услуг ЖКХ обратила внимание на эту проблему. 26 июня глава города Евгений Шестернин провел рабочее совещание на тему приема платежей за коммуналку.

В совещании приняли участие помощник прокурора Бердска, представители «Новосибирскэнергосбыта», управляющих компаний, управления ЖКХ, Комбината бытовых услуг.

Основным вопросом повестки совещания стало обеспечение комфортного и оперативного способа приема платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-центре мэрии.

В последнее время участились негативные обращения граждан на работу Расчетно-кассового центра города, очереди и неудобный график приема платежей не дают абонентам вовремя произвести оплату услуг за ЖКХ.

Евгений Шестернин отметил, что обеспечивать результативную и удобную форму приема платежей является обязанностью управляющих компаний. Если существующая форма оплаты услуг через пункты приема РКЦ не дает продуктивного результата, то этот вопрос должен в срочном порядке решаться на уровне УК. В свою очередь администрация города готова оказывать необходимое содействие.

— По итогам совещания были поставлены задачи в срок до 1 июля текущего года повысить качество обслуживания клиентов, обеспечить консультационную поддержку, разработать план мероприятий по организации информирования, рассмотреть вопрос открытия дополнительных пунктов приема платежей, — проинформировали в горадминистрации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», давки в кассах РКЦ стали постоянными и крайне раздражают горожан. Одной из причин такого ажиотажа очередники называют закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 122 и ул. Ленина, 18. Бердчане крайне не довольны работой РКЦ и требуют, чтобы открыли новые кассы.

Причиной закрытия пунктов приема платежей, по словам директора Расчетно-кассового центра Рамиза Масимова, стала высокая аренда муниципальных помещений.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отмечал, что необходимо пропагандировать среди бердчан иные способы оплаты за услуги ЖКХ, в том числе онлайн-платежи. Управляющие компании разрабатывают методички, как это сделать.