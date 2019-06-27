Против очередей: Потребовал открыть новые кассы по оплате услуг ЖКХ мэр Бердска

Бердчане часами ждут, чтобы заплатить за коммуналку
Власть Бердска после многочисленных жалоб горожан на давку в кассах по оплате услуг ЖКХ обратила внимание на эту проблему. 26 июня глава города Евгений Шестернин провел рабочее совещание на тему приема платежей за коммуналку.
В совещании приняли участие помощник прокурора Бердска, представители «Новосибирскэнергосбыта», управляющих компаний, управления ЖКХ, Комбината бытовых услуг.
Основным вопросом повестки совещания стало обеспечение комфортного и оперативного способа приема платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-центре мэрии.
В последнее время участились негативные обращения граждан на работу Расчетно-кассового центра города, очереди и неудобный график приема платежей не дают абонентам вовремя произвести оплату услуг за ЖКХ.
Евгений Шестернин отметил, что обеспечивать результативную и удобную форму приема платежей является обязанностью управляющих компаний. Если существующая форма оплаты услуг через пункты приема РКЦ не дает продуктивного результата, то этот вопрос должен в срочном порядке решаться на уровне УК. В свою очередь администрация города готова оказывать необходимое содействие.
— По итогам совещания были поставлены задачи в срок до 1 июля текущего года повысить качество обслуживания клиентов, обеспечить консультационную поддержку, разработать план мероприятий по организации информирования, рассмотреть вопрос открытия дополнительных пунктов приема платежей, — проинформировали в горадминистрации.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», давки в кассах РКЦ стали постоянными и крайне раздражают горожан. Одной из причин такого ажиотажа очередники называют закрытие касс по двум адресам: ул. Островского, 122 и ул. Ленина, 18. Бердчане крайне не довольны работой РКЦ и требуют, чтобы открыли новые кассы.
Причиной закрытия пунктов приема платежей, по словам директора Расчетно-кассового центра Рамиза Масимова, стала высокая аренда муниципальных помещений.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отмечал, что необходимо пропагандировать среди бердчан иные способы оплаты за услуги ЖКХ, в том числе онлайн-платежи. Управляющие компании разрабатывают методички, как это сделать.
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Вопрос надо не рассматривать об открытии дополнительных касс, а открыть с 1 июля, ну «задолбали» своими манипуляциями, то закроют, то откроют… Хватит проводить эксперименты в Бердске, у нас вся страна какая-то экспериментальная лаборатория, а мы (народ), кто?!.. Догадайтесь сами…
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Забыла, в ГУМе обязательно надо открыть, было очень удобно, всегда немного, но люди были.
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Те, кто не могут подстроиться под изменение мира,
становятся вечно недовольными дойными коровами: их доят, а они только негодуют.
Последние 100 лет мир изменяется очень быстро.
За время жизни человека изменения происходят настолько серьезные, что принять это не каждому под силу.
Вспомните что было 50 лет назад и сравните с тем, что сейчас — думаю и так всем понятны изменения в технологиях и правилах жизни.
В части оплаты ЖКХ сегодня так:
— либо платите онлайн и тогда все максимально быстро, просто и удобно
— либо ходите по старинке в кассы и получаете кучу проблем.
Проблемы будут, потому что КБУ не хочет оплачивать содержание касс для населения — это не входит в тариф и не выгодно (также, как и содержание любых агентов, предоставляющих услуги).
Поэтому у жителей, пользующихся кассами есть только два выбора:
1. Перейти таки на онлайн
2. Оплачивать из своего кармана работу касс. То есть привлечь посредников ЗА СВОИ деньги — ведь это вам надо, а не КБУ.
P.S. Вариант, когда КБУ будет платить за содержание касс очень многим не нравится, потому что это равномерно упадет на всех, в том числе и на тех, кому это вообще не надо поскольку платят онлайн.
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Аноним наверное самый «умный» человек? А в нашей УК нет Он-лайн оплаты. Даже безналичного расчёта у них нет. ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ В КАССЕ! И хоть лоб разбей, они не делают Он-лайн оплату для нас. Нету. Уже много лет! И почему вы так саркастично пишете про всё это? Никто здесь не упомянул, что не во всех УК есть Он-лайн оплата!
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Нет, я точно не самый умный и знаю это
Я не понял: при чем тут ваша УК вообще?
речь про оплату воды по большей части: холодная, горячая и водоотведение. Именно это платится к КБУ.
Жители могут платить напрямую — зачем вы через УК то платить за это хотите?
Также как и электроэнергия платится в НЭС без посредников.
В УК вы платите за обслуживание дома (мытье, дворник, мусор и прочее). Но это вообще не обязательно ежемесячно делать и тем более в какие то сроки — там нет никаких показаний счетчиков и прочего….
Все остальное вы можете платить напрямую.
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«Я не понял: при чем тут ваша УК вообще?»
1) Начисление за жилищные (содержание и одн) и коммунальные (отопление и вода) делает УК: содеражние по тарифу, тепло и воду по общедомовым приборам учета.
2) своих касс по приему за воду и тепло в КБУ нет! Они делают начисление за воду и тепло тем домам, которые приняли решение о прямыхх договорах,но деньги сами не собирают!
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Приходишь в кассу платить за отопление, сод жилья, и.тд, а они вам 7000 р , а вы такой , а почему , а они по качану, мы не будем высчитывать у нас все в куче, и потом будет долг висеть , а потом они еще под шумок такого наворотят, чтоб себе тыщенку да засунуть в сокральное место.
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Ничё не понимаю.. «много лет»… «хоть лоб разбей».. Вам нравится, что ли, много лет лоб бить?
Почти во всех УК есть онлайн.
Смените УК в конце концов.
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«Оплачивать из своего кармана работу касс. То есть привлечь посредников ЗА СВОИ деньги — ведь это вам надо, а не КБУ.»- а из чьего кармана сейчас оплачивается работа касс? На минуточку, расчетно-кассовое обслуживание заложено в тариф «содержание». Работу касс оплачивают горожане- плательщики услуг ЖКХ! Предлагаете создать еще один РКЦ при КБУ за счет горжан?
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горожанка 27 июня 2019 11:06 расчетно-кассовое обслуживание заложено в тариф «содержание»
Это либо совсем не правда, либо не всегда правда.
Поясните, что вы имеете в виду?
Скорее всего, вы имеете в виду конечно «содержание», которое в УК вашей.
Но тогдапри чем тут РКЦ и КБУ вообще — все претензии к вашей УК (хоть платить им перестаньте — именно вы тариф этот утверждаете между прочим и определяете что туда входит)
А у КБУ никакого «содержания» — нет. Только оплата по тарифу, в котором содержания касс как бы не входит от слова «совсем»
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Анониму: ой,как с Вами трудно…
Еще раз: ЖКуслуги включают в себя жилищные (содержание жилья) и коммунальные (отопление, вода и свет)
В тариф управляющих компаний «Содержание жилья» входит санитарное содержание придомовой территории и мест общего пользования (дворники, технички) , аварийно-диспетчерское обслуживание, техническое обслуживание (электрики, сантехники и иные технические специалисты), управление, обслуживание лифтового оборудования, РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ обслуживание и т.д.
Расчетно-кассове обслуживание включает в себя: мероприятия по начислению, сбору платежей населения и перечисления их (денег) поставщикам- лифтовикам за лифт, КБУ за воду и тепло, энергетикам- за свет, регоператорам за капремонт и вывоз мусора и т.д.
У КБУ своих касс по приему платежей нет и он платит либо УК за начисление воды и тепла (а УК платит РКЦ за прием платежей) , либо РКЦ (для домов с прямыми договорами). Во всех случаях работу касс оплачивают потребители- горожане.
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так вы чего хотите то тогда?
чтобы вам увеличили тариф и за счет этого больше касс открыли?
Если так, то я — против. Потому что не хочу в тарифе оплачивать вам кассы — у меня и так все нормально.
Именно поэтому я и написал: хотите больше касс — платите сами!
Что не так?
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«чтобы вам увеличили тариф и за счет этого больше касс открыли?»
— хочу заметить, что тариф «содеражание жилья» был утвержден сторонами договора (жители и УК) ДО уменьшения количества касс, а значит тариф не увеличивать, а уменьшать надо,раз количество касс сократилось при том же тарифе. Так что горожане вправе требовать перерасчет за существенное ухудшение качества услуги РКЦ при действующем тарифе «содержание жилья».
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зачему, что количество касс сократилось независимо от вашего тарифа!
КБУ перестал платить агентские НЭС, что и привело к сокращению касс
Вы все путаете и сваливаете в одну кучу — бреди короче
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«Проблемы будут, потому что КБУ не хочет оплачивать содержание касс для населения — это не входит в тариф и не выгодно (также, как и содержание любых агентов, предоставляющих услуги).»
Кому вы тут нагло врёте? Частная фирма по приёму платежей ни копейки с этого не имеет? Вы побираетесь? Вы всех жителей Бердска, держите за умственно отсталых? Компетентным органам давно нужно проверить этих «благотворителей» на законность и монополию!
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в чем именно я соврал?
я нигде не говорил что частные конторы работают в убыток. Я как раз объясняю: что денег их ниоткуда не появляется.
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Пропаганда онлайн платежей, ну на кой мне оно надо, это надо завести карточку, там тоже свои прибамбасы, с миру по нитке и жизнь удалась, интернет вот не всегда я оплачиваю вовремя, а уж какие там админы специалисты, ну просто волшебники , ну прям все под колпаком. Какой то сопливый сынок депутата установил плагин на сайт укашки и получил гонорар приличный, а сейчас эксперимент, как оно попрет золотая жила.
Вот скажу сразу ,не попрет , зависнет все , и это будет следуюящая новость.
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«Причиной закрытия пунктов приема платежей, по словам директора Расчетно-кассового центра Рамиза Масимова, стала высокая аренда муниципальных помещений»- шЫкарный ход, Рамиз Масимов!)) закрыть кассы из-за дороговизны аренды муниципальных помещений и дожать мэра очередями и общественным резонансом уменьшить аренду для Ваших частных касс? Да что там уменьшить, мэр просто обязан предоставить бесплатно помещения для касс! )))) А еще лучше- предоставить бесплатно и еще и преплачивать хозяину РКЦ за нелегкий труд по сбору платежей (из городского бюджета)))))))))
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Ну а что вы хотели то?
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР» — это частная конторка, целью которой является получение прибыли.
Это кстати малое предприятие — представитель того самого малого бизнеса, который никак нельзя «кошмарить» в РФ, а то сразу начинают выть про то, что им работать не дают.
90% принадлежит Мотину Игорю Валерьевичу, который как может управляет своим бизнесом, платя кстати и налоги.
Например за 2017 только год он заплатил:
— 273 784,57 руб на обязательное социальное страхование работников
— 2 091 374,46 руб на обязательное пенсионное страхование работников
— 484 818,64 руб на обязательное медицинское страхование
Как вы думаете — откуда эти деньги?
Конечно, он не будет в минус работать — он бизнесмен и все считает
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Представьте себя владельцем частной конторы. У вас есть сеть неких объектов… Да хоть касс. Все посчитано. вы платите ЗП, налоги, аренду, инкассацию, лицензии на программное обеспечение. Вы хотите полностью покрыть свои расходы и получить прибыль (а иначе — зачем оно вам). Внезапно на паре объектов арендодатель повышает вам цену. Вы считаете и понимаете, что при таком раскладе за несколько месяцев вы уходите «в минус». Какое решение вы примете?
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«Вы считаете и понимаете, что при таком раскладе за несколько месяцев вы уходите «в минус».»
Аж слёзы наворачиваются! Вам бы такие байки в переходах рассказывать! Озолотитесь на ровном месте!
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Гостю Очередному:
Величина арендной платы зависит от количества арендуемых квадратных метров. Допустим у меня 10 касс площадью помещений по 40 кв.м. Арендодатель на паре объектов увеличивает плату и тогда:
Вариант 1- я закрываю две кассы и снижаю для населения оплату на эту составляющую.
Вариант 2- я закрываю все 10 касс по 40м.кв. и открываю 10 касс по 20 м.кв. Я теряю месяц на переездах (предпринимательские риски), но сохраняю и бизнес и деловую репутацию.
Не согласны?
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Вы абсолютно правы! Пол Бердска не знает кому сдать площади под аренду, хоть раз в месяц меняй офис! Пройдитесь по торговым центрам, везде весят баннеры сдам дешевле, чем сосед! Но зачем напрягаться и менять арендодателя, если можно измываться над беззащитными пенсионерками Бердска?
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куда ни плюнь: сплошь специалисты в области экономики, политике, юриспруденции и так далее
горожанка, я так понимаю что вы прям преуспевающий бизнесмен с такими познаниями? Или нет?
А то как в поговорке: у нас каждый знает как управлять государством, но им некогда, потому что надо работать в такси
P.S. А Гость Очередной абсолютно прав: все на пальцах и понятно. Как с этим можно не согласиться?
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Вы всё время переводите тему, ваш главный лозунг к оппоненту: «куда ни плюнь: сплошь специалисты в области экономики, политике, юриспруденции и так далее вы прям преуспевающий бизнесмен с такими познаниями?»
А вы лично кто? На каком основании, вы за глаза считаете всех , кроме себя, некомпетентными? Только владелец РКЦ знает все детали! Вы владелец РКЦ? Или Вы просто тролль?
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может аноним, который вашу про сдачу в аренду половины дербска является сладельцем этой самой половины и сдает ее?
или может горожанка входит с список форбс и всем раздает советы по бизнесу, имея личный опыт?
так что да, по вашей логике, я такой же тролль анонимный, как и все здесь, включая вас
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Ой, не знаю… По-моему, всё очень даже логично. Но там, где кипят эмоции, логика, к сожалению, покурить ушла….
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Вы находите 10 по 20 в «нужных» местах. Оборудуете эти помещения под кассы (тесть определенные ограничения, понимаете ли), переподключаете компы и перенастраиваете ПО, перезаключаете договоры с инкассаторами, выстраиваете новые графики графики работы, и это еще далеко не всё.
Попутно у вас увольняется пара кассиров, потому что «туда ходить мне было удобно, а сюда — нет». В общем, прекращаете работу как минимум (!) на месяц, в течение этого месяца все в хвост и гриву обсуждают вашу деловую репутацию и думают, как бы побыстрее вам компенсировать ваши предпринимательские риски.
А про «снижу цену» — это не такая простая цепочка, как вам видится. А если вам, к примеру, через месяц инкассаторы повысят — то вы «повысите для населения оплату на эту составляющую»? Или как вы планируете вилять ценами, как хвостом?
В общем, все знают, «как надо»
Так раз это такой офигеть какой выгодный бизнес, и прям вот лопатой бабло и никакого гемора — чё в городе Бердске не 120 РКЦ, а одни пивнухи, агентства и микрозаймы?
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Если не ошибаюсь то помимо г-на Мотина в учредителях ООО РКЦ есть и МУП КБУ.Таким образом получается,что Мотин положил орган на соучредителя и своими действиями ухудшает и без того печальное существование МУП КБУ?Или МЭР не в теме по учредителям?Да передайте в хозведение помещения муниципальные КБУ и не надо аренду платить.Ну это если проблему решить надо,а не трясти грозно прической в адрес Масимова. Не МЭР,а Трамп какой-то местного разлива.Ни у кого из замов мэра не торкнуло в голову,что можно обнародовать шаги и меры,принятые этим совещанием.Чтобы народ знал!А назначить плохим Масимова,напугать его прокурорским предостережением-это прям решит проблему очередей.
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у Мотина 90%
И да, он имеет право положить что угодно на оставшиеся 10%.
для вас это новость?
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Что вы страдаете?
Платите по системе Город!
3 % с каждого счёта оплаты и счастье!
Можно платить в любой сберкассе , без очередей
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Как мэрия взращивает хапуг.
Кассы закрылись из-за дорогой аренды?
Это кто же такой владелец-рвач по три шкуры дерет с арендаторов?
И его никогда ничем мэрия официально не награждала в прошлом за заслуги перед городом?
И он не почетный житель Бердска?
И на совещания в мэрию не ездит?
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Три процента, Карл!!!
Это 1 500 — 2 000 рублей в год!
С населением 100 000 человек — 200 миллионов в год посреднику.
2 0
Посредник-альфонс вышел замуж за Родину.
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