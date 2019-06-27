Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ

Документ о неприкосновенности жизни с зачатия предложила обсудить Церковь
Русская Православная Церковь вынесла на обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».
«Эмбрион является человеком и имеет полное право называться таковым», — подчеркивают авторы документа.
Ссылаясь на Ветхий Завет, Псалмы, Новый Завет и Послания Апостолов, они указывают на существование личности человека и его способности воспринимать благодать Божию уже в утробе матери.
Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик, как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми. «Такая подмена с неизбежностью приводит к отказу признать, в том числе, личностное бытие человека, находящегося в бессознательном или коматозном состоянии, к примеру, после травмы головного мозга, приведшей к нарушению функций сознания», — говорится в документе.
Поскольку эмбрион является человеком, он имеет право на жизнь и развитие. Родители ответственны за его защиту, а аборт на любом сроке беременности является убийством человека. Он не может быть признан средством «планирования семьи».
«Православная Церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве», — говорится в документе.
Для женщины решение совершить аборт является болезненным, однако тяжесть этого выбора не снимает ответственности за совершенный грех, отмечают авторы текста.
«Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах», — цитируют они Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
Отец ребенка, согласившийся на аборт, несет такую же ответственность, как и мать, отмечают авторы документа.
Снисхождение предусмотрено только в случае прямой угрозы жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей. Однако «беременная женщина, добровольно изъявившая желание отказаться от аборта ценой собственной жизни (например, в случае диагностирования заболевания раком, или опухоли головного мозга), в своем страдании ради спасения ребенка уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, являя пример святости».
Для профилактики абортов государство, Церковь и общество должны выработать действенные меры по защите материнства и создать условия для усыновления детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать, говорится в документе.
В документе затрагиваются также темы абортивной контрацепции, пренатальной диагностики и др.
Проект документа разработан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования.
Документ направлен в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также опубликован для получения комментариев на официальном сайте Межсоборного присутствия, на интернет-портале «Приходы» и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Оставить свои комментарии под документом могут все желающие до 30 сентября 2019 года.
Источник: miloserdie.ru
может тогда и свидетельство о рождении заменить свидетельством о зачатии?
В законе все просто: есть момент рождения. Именно с этого момента — человек.
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Даже у эмбриона будут права, а у тебя — нет )
а потом эмбрион еще должен будет платить налоги? )))
а если серьезно, то похоже, так рпц втихушку хочет протащить запрет абортов….»Отличная» идея. Наделить пару клеток правами, забрав у женщин права распоряжаться своим телом и жизнью.
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А чем вы лично отличаетесь от эмбриона? Назовите хотя бы одно генетическое отличие.
И справедливо, лишив прав одного, лишить права и другого.
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эка ловко…
а что, кроме как в генотипе других отличий не бывает?
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Пусть тогда эмбрион и в договоре ОМС и расписывается.
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Не забудьте то, что произносите. А вдруг придется ответить за все слова? Ведь вначале было слово. И слово — начало всего. Это в человеческой жизни можно говорить все, до словесного поноса. Потом придется ответить.
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звучит как прямая угроза…
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это и есть угроза…
или «страшный» суд после смерти имеет другой смысл?
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а , так вы представитель самого Господа по линии «страшного суда»?
сколько же посредников развелось )
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«Русская Православная Церковь вынесла на обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».» Чего РПЦ сделала? Куда что внесла? С какого перепуга вдруг РПЦ вмешивается в государственные дела и выступает с какими либо инициативами. Тем более ссылаясь на книги писателей фантастов. Интересно, как много христиан читали ветхий завет? На мой, субъективный взгляд — это чистейшая вакханалия.
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просто личная статистика на знакомых:
не более 1 из 10 верующих прочитала библию от начала до конца.
есть еще более печальная статистика: половина «верующих» вообще никогда библию не читали
не, я все понимаю: верить это не мешает. но зачем себя считать христианами тогда — непонятно….
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Надо запретить мастурбацию, ведь сколько потенциальных эмбрионов смываются в канализацию. Это массовое убийство, не меньше.
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Кто о чем, а человечек — о своих проблемах. Сами решить не можете?
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Какие права у эмбриона? У нас все граждане — те же самые эмбрионы. Нужно поднять вопрос о праве думы решать вопросы эвтаназии граждан по признаками их бесполезности.
Первый шаг сделан: увеличен пенсионный возраст.
Если граждане беспомощного лишают права на жизнь, то их самих лишить этого права — дело святое.
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Интересно…. а если у эмбриона будут права,
то мать будет иметь возможность выражать сразу два мнения: свое и эмбриона?
А за мусор эмбриону тоже сразу начислять начнут? Или половинный тариф до рождения установят?
А еще прикольную штуку можно в голосования так протащить: голос беременной считается как 2 голоса двух мужчин!
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