Закрепить права эмбриона на жизнь законом требует РПЦ

Русская Православная Церковь вынесла на обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».

«Эмбрион является человеком и имеет полное право называться таковым», — подчеркивают авторы документа.

Ссылаясь на Ветхий Завет, Псалмы, Новый Завет и Послания Апостолов, они указывают на существование личности человека и его способности воспринимать благодать Божию уже в утробе матери.

Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик, как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми. «Такая подмена с неизбежностью приводит к отказу признать, в том числе, личностное бытие человека, находящегося в бессознательном или коматозном состоянии, к примеру, после травмы головного мозга, приведшей к нарушению функций сознания», — говорится в документе.

Поскольку эмбрион является человеком, он имеет право на жизнь и развитие. Родители ответственны за его защиту, а аборт на любом сроке беременности является убийством человека. Он не может быть признан средством «планирования семьи».

«Православная Церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве», — говорится в документе.

Для женщины решение совершить аборт является болезненным, однако тяжесть этого выбора не снимает ответственности за совершенный грех, отмечают авторы текста.

«Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах», — цитируют они Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.

Отец ребенка, согласившийся на аборт, несет такую же ответственность, как и мать, отмечают авторы документа.

Снисхождение предусмотрено только в случае прямой угрозы жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей. Однако «беременная женщина, добровольно изъявившая желание отказаться от аборта ценой собственной жизни (например, в случае диагностирования заболевания раком, или опухоли головного мозга), в своем страдании ради спасения ребенка уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, являя пример святости».

Для профилактики абортов государство, Церковь и общество должны выработать действенные меры по защите материнства и создать условия для усыновления детей, которых мать почему-либо не может самостоятельно воспитывать, говорится в документе.

В документе затрагиваются также темы абортивной контрацепции, пренатальной диагностики и др.

Проект документа разработан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования.

Документ направлен в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также опубликован для получения комментариев на официальном сайте Межсоборного присутствия, на интернет-портале «Приходы» и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Оставить свои комментарии под документом могут все желающие до 30 сентября 2019 года.

Источник: miloserdie.ru





