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Что делать, если нечем платить кредит?

При оформлении кредита люди обычно заранее принимают решение о том, как, когда и какими суммами будут справляться с возникшим долгом.

26.06.2019 Нет комментариев
 
Что делать, если нечем платить кредит?

В жизни могут случиться различные непредвиденные ситуации, когда даже небольшой кредит становится серьезной проблемой. Как справиться с ней при минимальных потерях?

Как оплачивать долг, если нет денег?

Иногда просрочка возникает по форс-мажорным ситуациям. Достаточно будет прийти в банк, предоставив документальное подтверждение (справки из больницы или УВД, бухгалтерские выписки). Учреждения идут на уступки, если ранее проблем с клиентом не возникало. Может быть предоставлена отсрочка платежа или реструктуризация кредита.

В остальных случаях популярно рефинансирование кредитов. Оно позволяет:

объединить в одном договоре сразу несколько;

перейти на программу с более низкими процентными ставками;

увеличить срок выплаты.

Обратиться для использования таких программ можно как в свой банк, так и в любой другой. Выбрать учреждение будет легко на сайте Ru.myfin.by. На нем в удобной форме предоставляется информация обо всех банках, предлагающих рефинансирование.

Еще способы:

1.Банкротство физических лиц. Оно относится к радикальным методам, поскольку имеет неприятные последствия. Может быть запрещено посещение иностранных государств, контроль над счетами кредитополучателя начинает осуществляться судом. Кром этого, уменьшается возможность получения денег в других учреждениях.

2. Займ необходимую сумму у друзей или знакомых. Его применяют, если речь идет о небольших суммах, а человек точно знает, что сможет вернуть деньги в ближайшее время. Эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим методом, поскольку не всегда получается своевременно вернуть деньги, что приводит к ухудшению отношений.


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