Социальная напряжённость из-за очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ возникла в Бердске

На давку в РКЦ продолжают жаловаться жители Бердска. Шквал звонков обрушился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с жалобами на огромные очереди в пунктах приема коммунальных платежей 25 и 26 июня. Председатель дома Татьяна Анатольевна решилась на крайние меры — жаловаться на беспредел в кассах губернатору Новосибирской области. На звонок ее сподвигла последняя капля: в кассу на ул. Павлова не возможно попасть, люди ждут своей очереди на крыльце.

— Работает одна касса, люди в жару стоят, и не могут оплатить за май коммунальные услуги! Пусть руководство РКЦ садится и принимает платежи, если нет сотрудников. Администрация трубку не берёт. Мэр города работает по автоответчику, а РКЦ телефонные звонки сбрасывает. Надоело это безобразие! — высказалась на страницах «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.

Власть Бердска услышала народ: мэр города Евгений Шестернин сегодня, 26 июня, провел рабочее совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу приема платежей за услуги ЖКХ. Поводом послужили частые обращения граждан в горадминистрацию. Хотя чиновники приглашали бердчан на совещание, в зале не оказалось ни одного горожанина, жалующегося на давку в РКЦ. Совещание прошло за закрытыми дверями, представителей СМИ не пустили в конференц-зал мэрии.

Помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба, присутствующая на совещании, заверила «Курьер. Среда. Бердск»: сотрудники прокуратуры всегда на стороне горожан. Ведь их работа — охранять законные права людей.

-Существует социальная напряженность, которая возникла в результате загруженности пунктов приема платежей РКЦ населением. Образовались огромные очереди, на улице жарко. На этом фоне глава города собрал руководителей управляющих компаний, чтобы этот вопрос разрешить, — прокомментировала Виктория Дзюба сегодня, 26 июня.

По ее словам, прокуратура не выносила никаких предложений для решения проблемы с очередями в РКЦ. Задача правоохранителей наблюдать за соблюдением прав граждан и пресекать подобные нарушения. Власть Бердска расскажет, как ликвидировать давку в РКЦ сегодня, 26 июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директор Расчетно-кассового центра Рамиз Масимов подтвердил закрытие двух пунктов приема платежей — на ул. Островского и на 11-м квартале. По его словам, теперь у РКЦ семь пунктов приема платежей за услуги ЖКХ, четыре из них в Микрорайоне. Рамиз Масимов планирует активнее пропагандировать онлайн-платежи. Кроме того, он акцентирует внимание плательщиков на отсутствии штрафных санкций. Свои мнение он подтвердил и сегодня перед главой города.

Директор РКЦ подчеркнул, что КБУ начисляет пеню только через 30 дней. Поэтому людям не о чем беспокоиться. Не нужно бежать в кассу в первый день месяца и стоять в очередях.

Некоторые бердчане полагают, что, возможно, пройдет дальнейшее сокращение пунктов РКЦ.

— Кассы РКЦ СКС — это та структура сбора денег, которая давно существует, сейчас уже есть новые способы оплаты, система «Город», банки и так далее. Сейчас все вести через РКЦ не представляется возможным, потому что новых способов оплаты становится все больше. Структуре СКС содержать столько касс экономически нецелесообразно. Есть плановая работа РКЦ СКС и КБУ постепенно переходить на другие места обслуживания. Сейчас КБУ указывает в своих платежках адреса касс, где можно оплачивать коммунальные услуги. Муниципалитет делает все возможное, чтобы смягчить данный переход. На тех кассах, которые закрылись, должно быть объявление, где находится ближайшая касса, — высказыл свое мнение вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.