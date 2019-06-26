Упал в обморок и разбил губу в строю голодный кадет на открытии казачьего конкурса в Бердске

Упал в обморок в строю и разбил губу на торжественном открытии окружного этапа второго смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского Федерального округа» кадет из Бердска. Инцидент произошел на Мемориале Славы вчера, 25 июня, о чем сообщили очевидцы «Курьер.Среда.Бердск».

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, подобные инциденты происходят практически на каждом крупном мероприятии.

— У ребят переходный возраст, гормоны играют. О себе не заботятся. Поэтому и валятся на любом мероприятии. Ребенка подхватили курсанты, сразу спросили: голодный ли он. Оказалось, он давно завтракал. По всей видимости, мальчик потерял сознание из-за голода и волнения. Это большая ответственность — выступать перед атаманами войсковых казачьих обществ, — предположила Оксана Мокриенко.

На подмогу воспитаннику бердского казачьего кадетского корпуса им. Героя России Олега Куянова пришли бердские медики, которые дежурили на Мемориале Славы на случай экстренной врачебной помощи. Как сообщила Оксана Мокриенко, подростка привели в чувства нашатырем. Некоторое время он провел в карете скорой помощи, после чего отправился домой. Оксана Михайловна лично убедилась, что с мальчиком все в порядке и его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, на правах победителя прошлогоднего первого смотра-конкурса казачьих кадетских классов в Омске, бердский казачий кадетский корпус встретил кадетов из Сибирского, Енисейского и Иркутского войсковых казачьих обществ в Бердске.

Соревнования смотра-конкурса пройдут на территории бердского казачьего кадетского корпуса, Новосибирского высшего военного командного училища и детского лагеря «Юбилейный». В течение трех дней юных казаков-кадетов ждут конкурсы по строевой и огневой подготовке, стрельбе из лука, рубке лозы шашкой, перетягиванию каната, надеванию и снятию индивидуальных средств защиты (общевойсковой защитный комплект и противогаз), казачьей полосе препятствий, викторина о страницах российской истории и истории казачества, а также экскурсии по областному центру и в Новосибирский зоопарк.

Новосибирскую область на смотре-конкурсе представит команда бердского казачьего кадетского корпуса имени Героя России О. Куянова. Всего в смотре-конкурсе примут участие 10 команд и 100 воспитанников казачьих кадетских классов Республик Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайского края и Красноярского края, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей. Со

Второй смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа» проводится ради повышения роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к служению Отечеству в процессе обучения в казачьих кадетских классах.