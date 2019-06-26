С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников

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Хотел бы попросить журналистов попросить Травникова прокатиться по ул. Промышленная от Колорлона до Химзаводской.
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улица Промышленная — вообще объект странный…. там только производства всякие…
разве город должен какие то проезды в промзоне делать?
а кроме этих предприятий эта дорога вообще то никому и не сдалась и не нужна…
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Промзона Бердска — кормилица.
Хотя бы там ещё что-то производят, а не только торгуют.
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«Кадастровый номер: 54:32:000000:3393
Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков.
Земельный участок по адресу: Новосибирская область, г Бердск, ул Промышленная, (от ул.Химзаводская до ул. Барнаульская)
Уточненная площадь: 47 123 кв.м.
Межевание: Проведено Это часть города, и пользуются ей и жители города и организации, налогоплательшики и те и другие,а фуры платят то же Платон.
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