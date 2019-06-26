С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников

27 июня до обеда глава региона Андрей Травников заедет в Бердск по пути в Искитим. Он проверяет, как реализуют проект «Дорожная сеть Новосибирской области».

На капитальный ремонт участка от ДК «Родина» до Космической будет вложено более 70 млн рублей.

Репортаж с Лунной вызвал бурную дискуссию на сайте.