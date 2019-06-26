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С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников

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С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников

27 июня до обеда глава региона заедет в Бердск по пути в Искитим. Он проверяет, как реализуют проект «Дорожная сеть Новосибирской области».

26.06.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.
 
С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников

Реконструкцию ул. Лунной проверит губернатор Травников

27 июня до обеда глава региона Андрей Травников  заедет в Бердск по пути в Искитим. Он проверяет, как реализуют проект «Дорожная сеть Новосибирской области».

На капитальный ремонт участка от ДК «Родина» до Космической будет вложено более 70 млн рублей.

Репортаж с Лунной вызвал бурную дискуссию на сайте.


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(4) Комментариев

  1. Гы

    Хотел бы попросить журналистов попросить Травникова прокатиться по ул. Промышленная от Колорлона до Химзаводской. =)

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    • Аноним

      улица Промышленная — вообще объект странный…. там только производства всякие…
      разве город должен какие то проезды в промзоне делать?
      а кроме этих предприятий эта дорога вообще то никому и не сдалась и не нужна…

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  2. Аноним

    «Кадастровый номер: 54:32:000000:3393
    Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
    земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков.
    Земельный участок по адресу: Новосибирская область, г Бердск, ул Промышленная, (от ул.Химзаводская до ул. Барнаульская)
    Уточненная площадь: 47 123 кв.м.
    Межевание: Проведено Это часть города, и пользуются ей и жители города и организации, налогоплательшики и те и другие,а фуры платят то же Платон.

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