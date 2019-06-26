КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 1-ю
продам
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Ограничить турпоток на Байкал могут власти России

Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев

Давка в РКЦ: Становится плохо пенсионерам в очередях по оплате услуг ЖКХ в Бердске

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Упал в обморок и разбил губу в строю голодный кадет на открытии казачьего конкурса в Бердске

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Нырнул с бетонного парапета и утонул на пляже «Звезда» житель Бердска

Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

С инспекцией реконструкции ул.Лунной в Бердск едет губернатор Травников

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Ограничить турпоток на Байкал могут власти России

Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком, заявил Сергей Иванов, ссылаясь на горы мусора на озере.

26.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ограничить турпоток на Байкал могут власти России

Сергей Иванов призвал ограничить турпоток на Байкал для защиты озера от мусора

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о возможности ограничения туристического потока на Байкал для защиты озера от мусора и вредных выбросов.
«Возникает мысль, что рано или поздно нам придётся искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это не грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (Особо охраняемые природные территории — ИФ) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, тоже самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — сказал Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе.

Он уточнил, что в настоящий момент промышленных выбросов в Байкал уже практически нет, но бытовые отходы растут неимоверными темпами.

«На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких туристов. На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера, и ни одна из них не строится с очистными сооружениями, все идёт в Байкал. Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд. И тут же появляются новые горы мусора», — добавил Иванов.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск» Ограничить турпоток на Байкал могут власти России Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СПРАВКА 086y в клинике ВЕРИТАС!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика