Ограничить турпоток на Байкал могут власти России

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о возможности ограничения туристического потока на Байкал для защиты озера от мусора и вредных выбросов.

«Возникает мысль, что рано или поздно нам придётся искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это не грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (Особо охраняемые природные территории — ИФ) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, тоже самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — сказал Иванов во время пленарного заседания на Всероссийском водном конгрессе.

Он уточнил, что в настоящий момент промышленных выбросов в Байкал уже практически нет, но бытовые отходы растут неимоверными темпами.

«На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких туристов. На Байкале как грибы строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера, и ни одна из них не строится с очистными сооружениями, все идёт в Байкал. Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд. И тут же появляются новые горы мусора», — добавил Иванов.

Источник: Интерфакс