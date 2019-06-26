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На третьем месте по числу должников за услуги ЖКХ среди районов занимает Бердск

В Бердске, Искитимском и Новосибирском районах проживет проживает почти по 3 тыс. должников.

26.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
На третьем месте по числу должников за услуги ЖКХ среди районов занимает Бердск

Назван район Новосибирска с наибольшим числом должников по ЖКХ

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в прошлом году находилось 79,7 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам.
В Новосибирске по количеству должников по ЖКХ лидировал Ленинский район — более 13 тыс. человек. При этом именно в этом районе проживает наибольшее число новосибирцев — более 300 тыс. человек. На втором месте расположился Калининский район — более 10 тыс. должников, где всего проживает около 200 тыс. человек. Замыкает тройку Октябрьский район — более 7 тыс. человек из 225 тыс. жителей.

Наименьшее число должников проживает в Центральном районе — менее 800 должников из 78 тыс. горожан зарегистрированных на данной территории.

«Максимальное количество трудоустроенных должников, у которых удерживаются денежные средства из заработной платы, проживает в Ленинском районе. Самыми добросовестными оказались должники Калининского района, почти 3 тыс. человек добровольно погасили задолженность по ЖКУ», — сообщили в региональном УФССП.

Среди муниципальных образований Новосибирской области районами с наибольшим числом должников по ЖКХ стали Барабинский и Куйбышевский — около 4 тыс. человек. Далее расположились Бердск, Искитимский и Новосибирский районы. В этих населенных пунктах проживает почти по 3 тыс. должников. Наименьшее число неплательщиков за услуги ЖКХ выявлено в Чистоозерном районе области — 23 человека.

Источник: РБК


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