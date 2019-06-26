Митрополит РПЦ: Великую Отечественную войну выиграли крещеные, а безбожники погибали

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
В Московском патриархате назвали «не совсем корректными» высказывания митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди, а безбожники погибали.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые «были рождены уже в безбожное время», стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.
«Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить … Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной», — заявил РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
По его мнению, не следует сейчас «делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели». Как заметил епископ, и крещеные люди могли совершать какие-то грубые проступки, которые разрывали их связь с Богом.
При этом, добавил он, «когда человек погибает «за други своя», он получает фактически небесное крещение». «Мы знаем случаи в практике христианской Церкви, когда люди, будучи некрещеными, хотели умереть за Христа, потому что видели, как мученики умирали, и фактически эта смерть являлась для них крещением в христианство», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он добавил, что «понятна мысль владыки Иоанна», имевшего в виду то, что «христианство понимает, что случайных событий не бывает». «И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений», — заметил глава синодального отдела.
В целом, епископ Стефан призвал «спокойнее относиться» к высказываниям главы Белгородской епархии и не рассматривать их «в контексте того, что владыка Иоанн кого-то там осуждает или привносит что-то такое в религиозное осмысление событий, что является каким-то новшеством».
«Многие через участие в Великой Отечественной войне пришли к Богу, и фактически восстановление патриаршества, храмов, приход людей в церкви Христовы — это тот же самый период. Поэтому можно сказать, что и молодежь воцерковлялась через те страшные события», — заключил представитель РПЦ.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
НВР — ПГМ
7 3
Жмвая картинка — белгородский поп бегает со счетной машинкой по полю курского сражения и пересчитывает убитых, отделяя советских от христиан.
9 4
Православный оскал зависти: РПЦ никак не может успокоиться с рейтингом Сталина — 77%.
Какие только небылицы мы вынуждены слушать и терпеть от христианских пропагандистов.
9 4
А.Невзоров
― Вот, к примеру есть такое явление под названием «власовцы». Это были убежденные фанатичные русские патриоты, православные монархисты, насквозь православные и насквозь монархисты…
О.Журавлева
― Да уж прям все!
А.Невзоров
― «Скрепщики» в чистов виде, которые обязательно причащались перед каждым боем. И да, они зверски уничтожали солдат сталинской армии. И наивысшим понтом власовских снайперов – это было попасть пулей аккурат в красненькую звездочку сталинского командира, если они где-нибудь ее видели. Это были люди, которые шли вместе с гитлеровцами, но они шли против Сталина и во имя России по их тогдашним убеждениям. Они исповедовали, более того, именно ту модель патриотизма, которая является на сегодняшний день наиболее популярной.
Когда уже Попов Сергей Леонидович начнет власовцев к ликам святых причислять?
7 1
В РПЦ дали совет одиноким россиянкам: ищите мужей в Китае и Африке.
В Русской православной церкви посоветовали россиянкам, которые не смогли найти личного счастья в России, искать мужей за границей.
«Там очень много молодых неженатых мужчин. А в Китае еще больше. Никаких проблем (…) Взять и уехать! Земля-то круглая», — сказал священник Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж».
https://www.interfax.ru/russia/661244
За что Смирнов так ненавидит русских женщин, что готов их сослать в Африку и Китай?
Дошло — русские женщины — это православный десант для завоевания Китая и Африки.
7 1
божечки мои, ну какие же уроды к церкви прилепились…
9 1
Танки фон Бока под Волокаламском остановили вовсе не панфиловцы. Это поп на самолете вокруг Москвы полетал, икону показал, кадилом помахал, немцы сразу зассали и драпанули в Берлин прятаться.
6 1
Наверное нужно оставить комментарий в моей любимой теме про мракобесов из «ЗАО РПЦ», но, не буду и так всё понятно, без слов
4 1
дьяк Кураев ответил: «чисто исторически. Согласно закону Советского Союза от 1 сентября 1939 года, призыву в армию подлежали 19-летние юноши, а не 18-летние.
Далее. 19-летние у нас еще не призваны осенью сорокового года, потому что весенний призыв сорок первого просто не мог оказаться к июню в прифронтовых частях, они были еще в учебках. Значит, те, кому было 19-20 лет в сороковом году, родились в 1921-м. Тогда еще не было советской промывающей машины, не было советской школы и так далее. Вообще, до конца 20-х годов церковные праздники входили в состав официальных выходных дней.
И конечно же в начале двадцатых голов всех детей крестили. Так что митрополит неправ исторически, сказав, что это были некрещеные молодые люди. Весьма вероятно, что они были нецерковные, они воспитывались в советской школе. Но он не так сказал. Он сказал, что они были нехристи, не были крещены»
«А самое главное, даже богословски: неужели Христос, в которого мы верим, это такой кровожадный молох, который требует многомиллионных молодых жизней, чтобы простить им какой-то грех? Это чудовищное представление с точки зрения богословия. Просто стыдно за церковь и за то, что такой кадровый подбор у патриарха Кирилла». https://nsn.fm/society/kuraev-o-belgorodskom-mitropolite-ioanne-stydno-za-tserkov
зы..как будто на той войне не было еще мусульман, буддистов, иудеев ..
1 0
«А самое главное, даже богословски: неужели Христос, в которого мы верим, это такой кровожадный молох, который требует многомиллионных молодых жизней, чтобы простить им какой-то грех? Это чудовищное представление с точки зрения богословия. Просто стыдно за церковь и за то, что такой кадровый подбор у патриарха Кирилла»
Сбросьте уже шоры с глаз — Попов Сергей Леонидович (Иоанн) просто детализировал точку зрения своего начальника — Гундяева (агента КГБ — «Михайлова») :
Гундяев — Великая Отечественная война это справедливое наказание народа за его грехи безбожия!
https://www.youtube.com/watch?v=hoqNlZJZcG8
Рыба всегда гниет с головы
0 0